Sole Giménez: «Con las mujeres de la canción el mundo se ha portado 'requetemal'» La cantante Sole Giménez. / Irene Marsilla La intérprete valenciana reivindica en su último trabajo a las «grandes autoras que poca gente conoce y con las que hemos crecido» LAURA GARCÉS VALENCIA. Sábado, 16 marzo 2019, 01:36

La valenciana Sole Giménez acaba de publicar el disco 'Mujeres de música', un homenaje a autoras y compositoras latinas que incluye diez temas. Canta letras de Rosana, Eladia Blázquez o Mari Trini. También propias. En esta entrevista habla de su trabajo y de las razones para elegir los temas.

-¿Por qué este disco?

-Llevaba tiempo pensando en la necesidad de hacer algo de pedagogía a través de la música y acercarme al repertorio puramente femenino. Muy poca gente sabe o conoce a las grandes autoras con las que hemos crecido muchas generaciones. Y ahora, después del disco anterior, 'Los hombres sensibles', me pareció oportuno 'Mujeres de música'.

«En 'Mujeres de música' no hay nostalgia. Es un disco que sirve de homenaje»

-A la hora de seleccionar los temas, ¿por qué estos y no otros?

-He hecho bastantes discos de versiones y llegas a la conclusión de que cuando consigues acercarte a alguna canción y hacerla tuya debe haber algún motivo que no lo tengo claro. Es un poco mágico. Llegas a hacerte amiga de los temas que vas a versionar porque te cautiva su belleza, tiene un punto de nostalgia. Desde luego significan algo para mí estas canciones, más que otras.

-¿Hay más títulos escogidos porque son importantes para la canción o también hay una selección importante para Sole?

-Son canciones que elijo del repertorio de Mari Trini, de Natalia Lafourcade... No son de cualquier autora, ni que han sido flor de un día. Tienen un gran repertorio, como Rozalén. Son gente que dejó un legado de muchos títulos.

-¿Están todas o se ha dejado alguna que también le gustaría que estuviera?

-La verdad es que el disco sólo tiene 10 temas por una cuestión presupuestaria. Pero en el proyecto de directo incluimos canciones de Consuelito Velázquez, de Cecilia, de Violeta Parra. De otras autoras a las que ya he visitado, por eso he preferido que en el disco estuvieran autoras que no había visitado.

-¿Hay mucha nostalgia en el disco?

-No, no suelo ser nostálgica. Hay homenaje. De hecho, está dedicado a María Dolores Pradera porque creo que fue precursora, una mujer con mucho valor en todos los sentidos.

-¿Se ha portado mal el mundo con las mujeres de la canción?

-'Requetemal'. En el clásico están desaparecidas y hubo autoras y compositoras a las que nadie conoce. Incluso la hermana de Mozart, que apuntaba maneras, su propio padre le dijo que dónde iba ella. Le prohibieron estudiar.

-¿Qué queda por conquistar a la mujer dentro y fuera de la canción?

-Muchísimo. Tomar conciencia de que no podemos sentirmos, ni que nos valoren por menos de lo que somos por el hecho de ser de otro sexo.

-¿Hay alguna cuestión concreta, que sea la más urgente?

-Que no consintamos la violencia sobre las mujeres. Es el punto más grave, ante el que todos tenemos que reflexionar sobre por qué ocurre y se vaya erradicando. Por eso en gran parte echo de menos el discurso de los hombres sensibles, que levanten la voz y digan a los que no lo son basta ya.