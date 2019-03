«Me siento muy honrado por el apoyo de los músicos» Jueves, 21 marzo 2019, 00:55

Henrik Nánási, confesó ayer, es consciente de que su nombre es uno de los preferidos por los músicos de Les Arts para ocupar la dirección musical del coliseo, tal y como lo dejaron claro en una encuesta interna adelantada por LAS PROVINCIAS. «Lo supe hace ocho meses. Me siento muy honrado por el apoyo», dijo ayer antes de desvelar que no había hablado ni recibido ninguna propuesta, por lo que seguirá adelante con sus plantes laborales. Por su parte, el director artístico del Palau volvió a insistir en que este año, en el que además finaliza el contrato de Roberto Abbado, no habrá titular en la formación. «Aunque se tendrá en cuenta la buena relación del director húngaro con la orquesta», dijo Iglesias.