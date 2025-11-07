Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Rosalí, en el photocall del Roig Arena.

Ver 12 fotos
Rosalí, en el photocall del Roig Arena. Iván Arlandis

Rosalía ya está en el Roig Arena

La cantante ha escogido Valencia para presentar por primera vez en directo 'LUX', su nuevo trabajo

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:22

Rosalía ya está en Valencia y en el Roig Arena. La cantante ha llegado al auditorio valenciano para participar en la gala de los LOS40 Music Awards Santander 2025.

La cantante ha escogido Valencia para presentar por primera vez en directo 'LUX', su nuevo trabajo, con un espectáculo diseñado exclusivamente para la ocasión.

Vestida de negro y con un antifaz, la influyente cantante ha participado en el photocall previo a la gala, presentada por Dani Moreno 'El Gallo' y la valenciana Cristina Boscá.

Durante la gala, además de Rosalía, actuarán artistas como Ed Sheeran, Aitana, Dani Fernández, Nil Moliner, Dani Martín, Pablo Alborán, Danny Ocean o Emilia.

