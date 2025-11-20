Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La cantante Rels B. José Luis Ros Caval

Rels B será el cabeza de cartel del BigSound 2026 en Valencia

El artista realizará en el festival su único concierto en la Comunitat Valenciana

J.Zarco

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:17

Rels B será el artista estrella del festival BigSound en Valencia en el año 2026. La organización ha anunciado la presencia del cantante en el festival que se celebra el 26 y 27 de junio en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

«RELS B se convierte en el NUEVO HEADLINER de nuestro cartelazo en Valencia. Y sí… será su ÚNICO concierto en la Comunidad Valenciana. Puede que sea la última vez que lo veas en directo, así que no te lo puedes perder», anuncian.

Rels B es uno de los artistas españoles más reconocidos y con más nombre a nivel internacional. Con su gira 'A New Star World Tour' ha recorrido España y también Estados Unidos y América Latina. Un ejemplo de su éxito al otro lado del charco es que realizó hasta seis conciertos en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México.

Su única fecha prevista a lo largo de los próximos meses en nuestro país era el 4 de julio de 2026 en Madrid en el Riyadh Air Metropolitano. El mallorquín atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera profesional. Hace dos semanas se alzó con el premio a Mejor Artista Urbano (Categoría España) en los LOS40 Music Awards Santander 2025, celebrados en el Roig Arena de Valencia.

BigSound había comunicado gran parte de los artistas que conformaban su cartel, a falta del rostro más importante. Manuel Turizo, Ana Mena, Juan Magán, Rigoberta Bandini, Despistaos, Maldita Nerea o Rusowski ya habían asegurado su presencia.

