El regreso de Rosalía a los escenarios de Valencia, más cerca Expectación y locura total ante el posible anuncio de la gira 'Lux Tour 2026' después de que el Roig Arena acogiera la primera interpretación en directo del nuevo trabajo de la catalana

Moisés Rodríguez Valencia Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:09

Rosalía mantiene el mundo en un eterno estado de locura y expectación a través de 'Lux'. Su último trabajo ha revolucionado a varias generaciones por la reinvención de la artista, por su reinterpretación de la música clásica y una puesta en escena que no deja indiferente a nadie. Lo pudieron comprobar millones de personas con el estreno de los temas musicales y los vídeo clips, y miles, menos pero privilegiados todos ellos, que vieron la primera puesta en escena en directo de 'Reliquia', uno de los temas de 'Lux', que abrió el evento LOS 40 Awards by Santander celebrado en el Roig Arena.

La pregunta, quizás más, el ferviente deseo de miles de fans es que Rosalía se lance a la carretera. No basta con escuchar 'Lux' en Spotify ni con deleitarse con los clips en Youtube. Los fans, los de siempre y los reconvertidos, quieren ver a la cantante en directo. Sentir esa experiencia casi religiosa que disfrutaron los asistentes al evento del Toig Arena el pasado 7 de noviembre. A Valencia también le supo a poco ese expléndido 'Reliquia' al que la artista puso la guinda con una explosión que se asemejó a una mascletà, cuya receta se componía de luces, sonido y una lluvia de partituras.

Fue bello pero breve. Ahora Valencia, los privilegiados que puedan postrarse ante un ordenador, tableta o móvil, y accedan a una entrada, están más cerca de sentir de cerca durante más de una hora esa 'Lux' que desprende Rosalía. La locura se ha desatado este lunes por la mañana desde que el club de fans de la cantante ha difundido que va a haber gira, que ya se ultiman los detalles del 'Lux Tour 2026'. Tanto que, según esta fuente, el anuncio será en la tarde de este 17 de noviembre.

Incluso se especifica que la preventa de entradas comenzará el 21 de noviembre. No ofrece más detalles sobre qué ciudades acogerán a Rosalía, pero tras el éxito en el Roig Arena, que el espacio está recién escenario y es el más moderno de Europa de su segmento, y el cariño desprendido por los valencianos, todo hace pensar que una de las paradas obligadas debe ser la capital del Turia. Los precios de salida irían desde los 96,50 euros más gastos de gestión en pista, 130,50 en grada 1 (primer anillo en este caso) y 73,50 en grada 2.