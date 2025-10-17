Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cartel del concierto de Milo J programado para enero en el Roig Arena. LP

El rapero Milo J, nuevo artista confirmado para la agenda del Roig Arena en enero

Las entradas del joven argentino, que llega a Valencia dentro de su gira mundial, saldrán a la venta el 21 de octubre

M. Rodríguez

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:07

Comenta

Nuevo artista internacional que elige el Roig Arena como uno de los destinos de su gira mundial. El joven rapero y cantautor argentino Milo J, una de las voces más destacadas de la nueva generación musical latinoamericana, recalará el 19 de enero en el nuevo recinto multiusos de la ciudad impulsado por Juan Roig, donde presentará su nuevo álbum «La vida era más corta». Además de en la capital del Turia, dentro de este tour, también recalará en Madrid, Barcelona y Sevilla.

El proyecto, compuesto por 15 canciones, propone un viaje sonoro y poético que recorre las raíces del folklore argentino, el tango y los cánticos originarios, reinterpretados desde una estética contemporánea que mezcla rap, música urbana y arreglos acústicos. Con colaboraciones con figuras de distintos mundos musicales —entre ellas Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Trueno y Akrilla— el disco consolida a Milo J como un artista capaz de fusionar tradición y modernidad sin perder autenticidad.

Las entradas para el concierto de Milo J, salen a la venta el próximo lunes 21 de octubre a las 10 horas en la web del Roig Arena. Desde bien pequeño, el argentino mostró una conexión especial con la música y la palabra, desarrollando un estilo que combina introspección, compromiso social y una sensibilidad única. Su carrera despegó en 2021 con los primeros lanzamientos independientes, y al año siguiente alcanzó gran visibilidad con «Milagrosa» y «Rara vez», que lo posicionaron como una de las voces más prometedoras del rap argentino. Con apenas 17 años presentó sus proyectos «511», «Nena, trampa» y «111» (junto a Bizarrap), trabajos que lo consolidaron en la escena internacional.

Hoy, a los 18 años, Milo J continúa expandiendo fronteras. Con «La vida era más corta», su nuevo álbum, reafirma su lugar como una de las figuras más influyentes de la música contemporánea en español, uniendo poesía urbana y raíces latinoamericanas en una propuesta profunda y honesta.

Te puede interesar

