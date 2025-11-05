Ramón Arcusa, del Dúo Dinámico, estalla en redes sociales: «Plaga de inútiles, cultura woke» El cantante asegura que la plataforma Spotify le ha censurado dos canciones por apología a la pederastia

El Dúo Dinámico ha dejado canciones que han traspasado generaciones y que son historia de nuestra música. Tanto Ramón Arcusa como el recientemente fallecido Manolo de la Calva compusieron temas que han cantando abuelos y nietos. En las últimas horas Arcusa ha estallado en su perfil de X (antes Twitter) tras descubrir que la plataforma musical Spotify ha censurado dos de sus grandes éxitos de los 60: Quince años tiene mi amor' y 'Yo busco una muchacha como tú'.

El cantante explica que este veto sólo se ha producido en Estados Unidos (país en el que se encuentra). En España los fans del Dúo Dinámico todavía pueden seguir escuchando estas canciones tan icónicas. Según apunta el propio cantante, el motivo detrás de esta cancelación está en que Spotify entiende que ambos temas hacen apología a la pederastia o tienen alguna referencia inadecuada. Esto le ha provocado un tremendo enfado.

«Locura woke», empieza el mensaje de Arcusa. «En Spotify han prohibido (censurado) dos canciones nuestras, del Dúo Dinámico, creadas en los años 60. 'Quince años tiene mi amor' y 'Yo busco una muchacha como tú'». «Dos canciones blancas donde la única malicia está en la mente obtusa de los censores, esa plaga de inútiles que ven mal en lo ajeno y aplauden sus propias miserias», continúa escribiendo para a continuación mostrar un pantallazo.

Dos canciones blancas donde la única malicia está en la mente obtusa de los censores, esa plaga… pic.twitter.com/ehcmOLJbdQ — Ramón Arcusa (@ramonarcusa) November 3, 2025

En otra publicación ha querido defender la composición que creo junto a de la Calva: «Lo que se cuenta en una canción o en una novela no tiene por qué haberla vivido el autor. Arreglaos estaríamos. 'Quince años tiene mi amor' es una canción que hicimos como homenaje a la mujer en la flor de la vida, a nuestras fans concretamente, y sin ninguna malicia. Y sí, teníamos entonces 21 años, pero con mentalidad, en aquel tiempo, de 16 años o menos, porque no sabíamos nada de nada ni de ligar ni de sexo. Eran amores platónicos, como seguramente los de muchos de vuestros padres o abuelos».

A continuación, ha añadido: «Y en nuestra vida artística cantamos siempre esas canciones en cada concierto desde 1960 hasta 2022, y nuestras antiguas fans volvían a tener de nuevo esos 15 años... A ver quién mejora eso». Para finalizar ha querido lanzar un mensaje de agradecimiento a sus seguidores: «Gracias a todos los que con sentido común aprecian ciertas cosas y entienden la vida como debe ser, sin imposiciones ni injerencias woke».

