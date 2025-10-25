Quevedo, el poeta de la nueva generación El canario revienta el Roig Arena con un concierto total ante más de 18.000 incondicionales entregados al cantante

Sábado, 25 de octubre 2025

Quevedo llenó de reguetón Valencia. Más de 18.000 espectadores en el Roig Arena en uno de los grandes conciertos del año para elevar al canario a los cielos de un pabellón totalmente entregado a un ídolo de tan sólo 23 años. El rapero tuvo que suspender su primera actuación en Valencia –pidió perdón por ello durante el concierto- a principios de este mes por enfermedad y ayer recompensó a todos sus fieles, que no dudaron en volver a la cita vespertina para responder a sus «Buenas noches».

Un servidor, cincuentón en Quevedo –de esos que todavía imprimen la entrada por si acaso– delegó toda la sabiduría en este tipo de eventos en su hija adolescente, que ejerció de maestra para su padre, un neófito al finalizar el concierto, del que salió con paso y cintura de reguetón. Encantado con el espectáculo de un canario capaz de liderar a una generación.

Al Roig Arena fuimos ayer los mayores a aprender, a empaparnos de los nuevos tiempos, a conocer mejor a nuestros hijos; y la chavalería a disfrutar, a enseñar que otra vida es posible, que los gustos cambian y que hay artistas capaces de mover, al menos, otro mundo. El canario, con su Buenas Noches Tour, dio un espectáculo llevado en volandas por una marea amarilla, llena de fans 'pío-pío' con la camiseta de la UD Las Palmas y el apellido a la espalda sin haber tocado un balón.

Desde primera hora de la mañana ya había apostado a los pies del Roig Arena un pelotón de seguidores del cantante con el único objetivo de situarse a un palmo de ese escenario de 360 grados, que encajó a la perfección en un pabellón que se ha convertido en referente en Europa para todo tipo de eventos. No debe ser fácil tirarse a la espalda un escenario así sin nadie que te acompañe, sólo con un micrófono y un grupo de baile.

Antes del concierto ya hubo cierto revuelo por la aparición por uno de los palcos de un tal Pablo Vera. «Ese es un jefe», me apuntó mi hija. Un chaval con el que todo el mundo se hizo fotos y que fue centro de las atenciones. «¿Y quién es ese?», pregunté. «Un tiktoker», me aclaró para que no perdiera detalle.

Un par de minutos después de las siete de la tarde apareció la estrella: 23 años, con traje negro y gafas de sol para llenar a cara descubierta él solo el escenario y reventar el pabellón. Locura por el canario. Los jóvenes, un coro hasta la afonía mientras a los mayores nos costaba descifrar las sílabas de casi todas las palabras de la canción.

Quevedo, que retrasó el año pasado la salida de su segundo disco por la dana porque no era hora de celebrar, cerró en Valencia su gira por España para iniciar el mes que viene tour por Estados Unidos. El canario volvió con fuerzas con su segundo álbum tras un periodo de hibernación para encontrarse a sí mismo.

'Playa del inglés' y 'Columbia' no faltaron en un concierto en el que Quevedo ha estado acompañado de artistas invitados como el rapero granadino Yung Beef con el que ha interpretado 'La 125' y 'Ruina', donde también han participado para delirio general el dúo Xiyo & Fernandezz con el que ha interpretado 'Do you remember'.

Unos minutos antes de las nueve de la noche, el canario anunció un «buenas noches» para cerrar un concierto del que no se bajó sin cantar 'Mr. Moondial' y cerrar con ese himno llamado «Quédate» donde se fundió con el grupo de baile que le estuvo acompañando durante toda la noche.

