Los Planetas tocarán en Valencia Una actuación del grupo Los Planetas en Valencia. / Manuel Molines La banda se suma al cartel del 4ever Fest y actuarán en La Marina el 21 de julio NOELIA CAMACHO Valencia Martes, 12 marzo 2019, 12:27

La conocida banda Los Planetas se suman a la programación del 4ever Valencia Fest 2019 y actuarán en La Marina el 21 de julio. El certamen ha hecho público que incorpora al grupo al cartel de la cita musical, que este año está encabezado por los británicos Tears For Fears y Keane.

De esta forma, la banda granadina pone el sello nacional a la oferta del 4ever Fest. Los Planetas son el estandarte del indie rock de español. La formación musical, liderada por Jota y Florent, comenzaba su andadura a principios de los 90 y ha paseado su estilo a lo largo de los años. Además, son artífices de canciones que ya forman parte de la cultura popular nacional y de las que se podrá disfrutar en directo en el festival.

La segunda edición del eventol llegará en julio. El año pasado, el 4ever Fest se estrenó con artistas de la talla de Manic Street Preachers, Simple Minds, The Prodigy, Kaiser Chiefs, The Jesus and Mary Chain, Killing Joke, The Cult o Santiago Auserón + Sexy Sadie. El evento llegó a convocar a más de 15.000 personas en La Marina de Valencia.