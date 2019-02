Petit Pop, Alondra Bentley y Gener, en 'El día minimúsica' REDACCIÓN Lunes, 18 febrero 2019, 23:59

valencia. Petit Pop, Marc Parrot & Eva Armisén, Alondra Bentley, Gener, Marieta Ganduleta, Núria Graham, Júlia y Las Auténticas serán algunos de los artistas que actuarán en la segunda edición de 'El dia minimúsica', que se celebrará en el Palau de la Música de Valencia el domingo 3 de marzo.

La iniciativa, enmarcada en el ciclo 'Menut Palau' y que celebró su primera edición el pasado mes de mayo, incluye conciertos y actividades dirigidas a toda la familia. Los escenarios del auditorio municipal albergarán las actuaciones del grupo Petit Pop, donde se integran miembros de bandas como Pauline en La Playa, Nosoträsh, Undershakers, Penélope Trip y Edwin Moses y que acaba de sacar nuevo disco, 'Canciones para el coche'.

También participarán el compositor y cantante Marc Parrot y la pintora Eva Armisén, quienes presentarán su nuevo espectáculo interdisciplinar 'Tinc un paper', y la vocalista Alondra Bentley interpretará el repertorio de su álbum 'Alondra Bentley Sings For Children, It's Holidays!'.

Por lo que respecta a intérpretes locales, Gener actuará por primera vez ante el público familiar con un espectáculo diseñado especialmente para la ocasión, y la formación Llum dará vida a las historias de Marieta Ganduleta, un personaje que fomenta la lectura.

Las alcoyanas Júlia desplegarán sus peculiares paisajes sintéticos y mantras electrónicos, y la cantante catalana Núria Graham y la formación castellonense Las Auténticas pondrán en escena un espectáculo alrededor de la temática 'Girl power'.

La presencia femenina seguirá en la pista de baile gracias a la selección musical de Siamiss DJs, que presentarán el espectáculo 'We Can Be Superheroes'.