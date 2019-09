Paula Bonet y The New Raemon, Pony Bravo y Mueveloreina se suman al Deleste REDACCIÓN VALENCIA. Jueves, 19 septiembre 2019, 00:44

Paula Bonet & The New Raemon, Pony Bravo, Mueveloreina y Alavedra son los nuevos nombres confirmados en el cartel del festival Deleste 2019, que se celebrará el 9 de noviembre en el antiguo cauce del Río Turia y que se suman a Manel y a Second.

El músico barcelonés The New Raemon (Ramón Rodriguez) y la ilustradora valenciana Paula Bonet se han unido en un proyecto efímero con el que van a ofrecer solamente unas pocas puestas en escena en España. El Deleste ha sido uno de los lugares elegidos para ofrecer este espectáculo que fusiona el pop indie y el folk de las canciones de The New Raemon con la pintura en directo de Bonet, llevando al escenario el cancionero ilustrado 'Quema la memoria'. Los sevillanos Pony Bravo se subirán al escenario del Deleste para presentar su último trabajo 'Gurú'. Los valencianos Karma Cereza & Joaco J.Fox conforman Mueveloreina, una propuesta de lo que ellos denominan 'música electrapical' (electrónica, trap, y tropical).