Pasión Vega: «Siempre hago un ejercicio de igualdad en mis canciones»

Todo en Pasión Vega es amor por la música. Más bien pasión, como su nombre indica. Se considera una «afortunada» por llevar cerca de 25 años sobre los escenarios. Hoy mismo, pisa el Palau de les Arts para presentar su disco '40 Quilates', un álbum en el que vuelve a demostrar que es una de las voces patrias con más carisma. Además, se rodea de talentos consagrados y letras compuestas por mujeres porque, afirma, su música debe adaptarse a las «nuevas formas de amor, a la sentimentalidad» del siglo XXI.

-¿Cómo le recibe el público valenciano?

-Muy bien. Me siento una mujer muy afortunada. Volver a esta ciudad, en la que hacía tiempo que no cantaba, me hace mucha ilusión. Esta es una tierra de la que irradian cosas muy bonitas e interesantes. Me apetecía regresar al Palau de les Arts, que es una maravilla arquitectónica y sonora. Me siento una privilegiada de estar con los valencianos. Daré el todo por el todo.

-Disco nuevo y gira por todo el país. ¿Qué encuentra el espectador en la Pasión Vega que presenta '40 Quilates'?

-En esta gira consigo renovar mi compromiso con el público gracias a un repertorio nuevo y con temáticas actuales. Este disco contiene una manera de entender la sentimentalidad, el amor, moderna, con un vocabulario actual, desinhibido y cuidado. Cuento con autores jóvenes, la producción de Fernando Velázquez... Toda esa novedad la quería traer al concierto. Pero no puedo ni quiero renunciar a canciones que han sido importantes para mí en estos 25 años de carrera. Al público les voy contando las razones por las que he elegido esas letras.

-¿Al final no deja de ser una celebración de la música?

-De la propia vida. Es un canto a estar vivos, a cantarle a aquellas cosas esenciales. La música es un lenguaje estupendo para hacerlo.

-¿Hay que renovarse o morir en una industria que nada tiene que ver con lo que era hace 25 años?

-Yo llevo a gala ser una mujer independiente en ese sentido. Soy poco amante de hacer lo que me dicen. Hago lo que mi corazón me dicta. Pero hubo un momento en el que yo buscaba canciones y no llegaban. Me di cuenta de que tenía que mirar en nuevas fuentes, sin olvidar a los de siempre.

-Hay una importante presencia de letras escritas por mujeres. ¿Era intencionado para coincidir en este momento en el que hay un importante movimiento feminista?

-He de decir que en este trabajo, esa intención la he plasmado de una manera muy sutil. Pero sí está esa concepción de esa nueva sentimentalidad, de entender el amor como lo hacemos ahora las mujeres. No con esa visión que no era nada equitativa. Siempre esa mujer sumisa, que espera. Pero ahora hay que hablar desde sus ojos, con las diferentes formas de entender la familia, con su vida laboral, que no depende de un hombre para vivir y ser feliz...

-¿Ve necesario utilizar su altavoz, para reivindicar la igualdad? Es una artista que siempre ha hablado de la mujer, que ha mostrado su visión contra el machismo como en su canción 'María se bebe las calles'.

-Pero es que yo siempre hago un ejercicio de igualdad en mis canciones. Hay una intencionalidad, y en este disco, aunque sutil, está ahí.

-¿Es una heroicidad, hoy en día, sacar un disco?

-Es un milagro (ríe). Pero siempre lo ha sido. Es una suerte, una fortuna, que el público te siga permitiendo hacerlo. Aunque también es un milagro encontrar un equipo que quiera apostar por un trabajo discográfico.