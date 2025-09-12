La Orquesta Panorama actúa este viernes en un municipio de 5.000 habitantes La popular banda de música no descansa en su gira de septiembre

La Orquesta Panorama es, sin duda alguna, una de las más reconocidas en España. La banda gallega recorre el país ofreciendo sus actuaciones musicales por distintos municipios de España, convirtiéndose en un reclamo allá donde va. Es por ello que en las fiestas patronales de muchas localidades contar con ellos sea un gran lujo.

Durante el mes de septiembre realiza hasta 25 shows. Comenzó el día 1 en Las Pedroñeras (Cuenca), pasando después por Ejea de los Caballeros y con parada en tres localidades de Valencia (Mislata, Moncada y Alaquàs). El día 7 se marchó a Alovera (Guadalajara), el 8 a Cangas de Onís, el 9 a Ponferrada, el 10 a Molledo y el 11 a Móstoles.

Este viernes 12 de septiembre el lugar escogido es Valencia de Don Juan, un municipio de 5.000 habitantes en León que está celebrando las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Castillo Viejo y el Bendito Cristo de Santa Marina.

Tan solo un día después, el sábado 13, estarán en Restande, una parroquia española en el municipio de Trazo, en A Coruña. Cerrarán la semana en Candás, una localidad de 7.000 habitantes en Asturias.

La Orquesta Panorama es considerada por muchos como «la mejor orquesta del país». Ofrecen un show de más de tres horas en el que cantan las canciones del momento y también aquellos temas históricos que nunca se olvidan. El espectáculo musical va acompañado de un espectáculo de luz y sonido donde se ostentan tecnologías con pantallas led, robots de luz y potencia de sonido.

Estas son las actuaciones en lo que queda de mes:

12/09 – Valencia de Don Juan (León)

13/09 – Restande (A Coruña)

14/09 – Candás (Asturias)

15/09 – O Carballiño (Ourense)

16/09 – Pararuela (Zamora)

17/09 – Fuenlabrada (Madrid)

18/09 – Moralzarzal (Madrid)

19/09 – Majadahonda (Madrid)

20/09 – San Agustín de Guadalix (Madrid)

21/09 – A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

23/09 – Lalín (Pontevedra)

26/09 – San Salvador de Tebra (Pontevedra)

27/09 – Villacondide (Asturias)

28/09 – Santa Minia-Brión (A Coruña)

29/09 – O Porriño (Pontevedra)

