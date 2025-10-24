La Orquesta Panorama actúa este viernes en un municipio de 30.000 habitantes famoso por su Semana Santa y su Tamborada El grupo cerrará la gira este sábado con un concierto en la Comunitat

Sara Bonillo Valencia Viernes, 24 de octubre 2025, 00:51

La Orquesta Panorama continúa su espectacular gira por toda España, y este viernes, 24 de octubre, hará una parada en Hellín (Albacete), un municipio de menos de 30.000 habitantes famoso principalmente por su Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional, y por su Tamborada, que se celebra en la Semana Santa y es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

La ciudad también es conocida por su importante patrimonio histórico-arqueológico, destacando el yacimiento del Tolmo de Minateda, con más de 2.500 años de historia. El grupo gallego, considerado una de las orquestas más importantes y populares del país, sigue recorriendo el territorio nacional con su potente espectáculo musical, que cada año congrega a miles de personas allá donde actúa.

Tras la actuación en Hellín, donde ofrecerán un espectáculo de más de tres horas, el grupo se desplazará al día siguiente, el sábado 25 de octubre, hasta Sagunto (Valencia), para ofrecer el concierto que tuvo que ser cancelado por las fuertes lluvias el pasado 9 de octubre. Con esta actuación cerrarán la gira después pasar los meses estivales viajando por localidades de todo el país.

Fundada en 1988, la Orquesta Panorama se ha convertido en un auténtico referente dentro del panorama de las verbenas y fiestas populares en España. Su crecimiento ha sido imparable gracias a un formato de espectáculo innovador que combina música en directo, efectos visuales de última generación, coreografías, escenografía dinámica y un repertorio que abarca desde grandes éxitos del pop y el rock hasta reguetón, música latina o electrónica.

La formación está compuesta por un amplio equipo de músicos, cantantes, bailarines, técnicos y personal de producción que hacen posible cada uno de los shows.