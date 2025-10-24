Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Comprobar los resultados de La Primitiva del jueves, 23 de octubre: más de 1.144.467 euros para un jugador
Logo Patrocinio
Actuación de la Orquesta Panorama. E.P

La Orquesta Panorama actúa este viernes en un municipio de 30.000 habitantes famoso por su Semana Santa y su Tamborada

El grupo cerrará la gira este sábado con un concierto en la Comunitat

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:51

Comenta

La Orquesta Panorama continúa su espectacular gira por toda España, y este viernes, 24 de octubre, hará una parada en Hellín (Albacete), un municipio de menos de 30.000 habitantes famoso principalmente por su Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional, y por su Tamborada, que se celebra en la Semana Santa y es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

La ciudad también es conocida por su importante patrimonio histórico-arqueológico, destacando el yacimiento del Tolmo de Minateda, con más de 2.500 años de historia. El grupo gallego, considerado una de las orquestas más importantes y populares del país, sigue recorriendo el territorio nacional con su potente espectáculo musical, que cada año congrega a miles de personas allá donde actúa.

Tras la actuación en Hellín, donde ofrecerán un espectáculo de más de tres horas, el grupo se desplazará al día siguiente, el sábado 25 de octubre, hasta Sagunto (Valencia), para ofrecer el concierto que tuvo que ser cancelado por las fuertes lluvias el pasado 9 de octubre. Con esta actuación cerrarán la gira después pasar los meses estivales viajando por localidades de todo el país.

Fundada en 1988, la Orquesta Panorama se ha convertido en un auténtico referente dentro del panorama de las verbenas y fiestas populares en España. Su crecimiento ha sido imparable gracias a un formato de espectáculo innovador que combina música en directo, efectos visuales de última generación, coreografías, escenografía dinámica y un repertorio que abarca desde grandes éxitos del pop y el rock hasta reguetón, música latina o electrónica.

La formación está compuesta por un amplio equipo de músicos, cantantes, bailarines, técnicos y personal de producción que hacen posible cada uno de los shows.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Carcaixent
  2. 2

    El drama de un adolescente valenciano: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia
  3. 3

    El legado de José Luis Marín que sigue vivo en su hija Maite: «Me acuerdo de él cada día»
  4. 4 Camarasa desvela quién era el verdadero capitán en el vestuario del Valencia
  5. 5 La obra maestra del cine ganadora de 4 Oscar que abandona Netflix en pocos días: «Te clava en la butaca»
  6. 6 Las pruebas de ADN confirman que el hombre hallado muerto en Manises es el desaparecido en Pedralba por la dana
  7. 7

    Una firma busca terrenos en Valencia para dos residencias de estudiantes
  8. 8 Vicente Barrera sustituye a Gil Lázaro como líder provincial de Vox en Valencia
  9. 9

    La Audiencia ordena interrogar como testigo a la periodista Maribel Vilaplana por su comida con Mazón el día de la dana
  10. 10

    Una jueza procesa al futbolista Álvaro Aguado por agresión sexual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Orquesta Panorama actúa este viernes en un municipio de 30.000 habitantes famoso por su Semana Santa y su Tamborada

La Orquesta Panorama actúa este viernes en un municipio de 30.000 habitantes famoso por su Semana Santa y su Tamborada