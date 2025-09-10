Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto del martes reparte tres premios de 52.579,02 euros
Logo Patrocinio
Una actuación de la Orquesta Panorama en una imagen de archivo. Pablo Lorenzana

La Orquesta Panorama actúa este miércoles en una localidad de 1.500 habitantes

Las entradas todavía se pueden conseguir a un precio de 5 euros cada una

A. Pedroche

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:55

La Orquesta Panorama es todo un fenómeno en nuestro país. La banda gallega, fundada en 1988, cuenta con una dilatada trayectoria sobre los escenarios. Sin embargo, ahora bajo la mano de Manuel Garrido 'Lito' se ha convertido en la orquesta con más pedigrí de toda España. Está muy solicitada por los ayuntamientos. Sobre todo de cara a las fiestas patronales. Tanto es así que tienen su calendario cerrado con un año vista.

Ofrecen un gran espectáculo. Tres horas de show en el que interpretan grandes éxitos actuales y también algunos clásicos que no pasan de moda. Panorama desplaza varios camiones tráiler para el traslado del escenario, que este año es nuevo, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos. Más de 20 profesionales que trabajan muy duro para regalar al público una experiencia inolvidable.

En este mes de septiembre, la banda sigue rodando por toda la península con su 'Epic Tour 2025'. En total, 25 actuaciones en apenas 30 días. La semana pasada visitó tres municipios valencianos. Ayer martes estuvo en Ponferrada. Este miércoles, 10 de septiembre, ofrecerá una actuación en Molledo (Cantabria). Esta localidad apenas cuenta con 1.500 habitantes.

El show tendrá lugar en el campo de fútbol del pueblo. La entrada no es gratuita. Tiene un precio de 5 euros y todavía se pueden conseguir a través de internet. El concierto empezará a las 22.00 horas y no acabará hasta las 2.00 horas

Otras actuaciones de la Orquesta Panorama

11/09 – Móstoles (Madrid)

12/09 – Valencia de Don Juan (León)

13/09 – Restande (A Coruña)

14/09 – Candás (Asturias)

15/09 – O Carballiño (Ourense)

16/09 – Pararuela (Zamora)

17/09 – Fuenlabrada (Madrid)

18/09 – Moralzarzal (Madrid)

19/09 – Majadahonda (Madrid)

20/09 – San Agustín de Guadalix (Madrid)

21/09 – A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

23/09 – Lalín (Pontevedra)

26/09 – San Salvador de Tebra (Pontevedra)

27/09 – Villacondide (Asturias)

28/09 – Santa Minia-Brión (A Coruña)

29/09 – O Porriño (Pontevedra)

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vecino reduce y desarma a un hombre que atacó con un machete a su mujer en Benicalap
  2. 2

    La maraña judicial del excomisionado José María Ángel
  3. 3 Ordenan la detención de un mecánico por violar a una clienta en su taller de Valencia
  4. 4

    El aviso por carta de Mazón a Sánchez: Si se repiten las lluvias torrenciales, los daños pueden ser mayores
  5. 5

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  6. 6 Aemet anuncia el último coletazo de lluvias en la Comunitat antes de un cambio radical del tiempo
  7. 7 Abren un expediente a los policías que no intervinieron ante la agresión de un guardia civil a una joven en Oliva
  8. 8

    «Vinival es una gran oportunidad de hacer algo único para Valencia. Y todo lo que es único ayuda a crear vínculos»
  9. 9 La actriz Úrsula Corberó, embarazada de su primer hijo con Chino Darín
  10. 10

    El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone 150.000 euros de fianza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Orquesta Panorama actúa este miércoles en una localidad de 1.500 habitantes

La Orquesta Panorama actúa este miércoles en una localidad de 1.500 habitantes