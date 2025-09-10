La Orquesta Panorama actúa este miércoles en una localidad de 1.500 habitantes Las entradas todavía se pueden conseguir a un precio de 5 euros cada una

La Orquesta Panorama es todo un fenómeno en nuestro país. La banda gallega, fundada en 1988, cuenta con una dilatada trayectoria sobre los escenarios. Sin embargo, ahora bajo la mano de Manuel Garrido 'Lito' se ha convertido en la orquesta con más pedigrí de toda España. Está muy solicitada por los ayuntamientos. Sobre todo de cara a las fiestas patronales. Tanto es así que tienen su calendario cerrado con un año vista.

Ofrecen un gran espectáculo. Tres horas de show en el que interpretan grandes éxitos actuales y también algunos clásicos que no pasan de moda. Panorama desplaza varios camiones tráiler para el traslado del escenario, que este año es nuevo, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos. Más de 20 profesionales que trabajan muy duro para regalar al público una experiencia inolvidable.

En este mes de septiembre, la banda sigue rodando por toda la península con su 'Epic Tour 2025'. En total, 25 actuaciones en apenas 30 días. La semana pasada visitó tres municipios valencianos. Ayer martes estuvo en Ponferrada. Este miércoles, 10 de septiembre, ofrecerá una actuación en Molledo (Cantabria). Esta localidad apenas cuenta con 1.500 habitantes.

El show tendrá lugar en el campo de fútbol del pueblo. La entrada no es gratuita. Tiene un precio de 5 euros y todavía se pueden conseguir a través de internet. El concierto empezará a las 22.00 horas y no acabará hasta las 2.00 horas

11/09 – Móstoles (Madrid)

12/09 – Valencia de Don Juan (León)

13/09 – Restande (A Coruña)

14/09 – Candás (Asturias)

15/09 – O Carballiño (Ourense)

16/09 – Pararuela (Zamora)

17/09 – Fuenlabrada (Madrid)

18/09 – Moralzarzal (Madrid)

19/09 – Majadahonda (Madrid)

20/09 – San Agustín de Guadalix (Madrid)

21/09 – A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

23/09 – Lalín (Pontevedra)

26/09 – San Salvador de Tebra (Pontevedra)

27/09 – Villacondide (Asturias)

28/09 – Santa Minia-Brión (A Coruña)

29/09 – O Porriño (Pontevedra)

