El espectáculo de la Orquesta Panorama. Ignacio Pérez

La Orquesta Panorama actúa hoy sábado en un municipio de 6.800 habitantes famoso por una antigua tradición

Sábado 9 de agosto ·

La banda gallega lleva su gira Epic Tour a localidades de toda España

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Sábado, 9 de agosto 2025, 02:13

Luz, imagen, sonido, baile y mucha música. Es la receta del éxito de la Orquesta Panorama, que sigue su gira Epic Tour amenizando las fiestas de decenas de pueblos de toda España. La banda gallega actuará durante este mes de agosto en 30 municipios, con un solo día de descanso. Por ello es la máxima protagonista de las verbenas y fiestas del verano.

La orquesta recala este sábado 9 en un municipio de 6.800 habitantes, que como tantos otros celebra sus fiestas de agosto. Vimianzo, en la provincia de A Coruña, acoge el espectáculo de Panorama. La localidad es conocida, entre otras cosas, por la Rapa das bestas, una antigua tradición arragaida en algunas localidades gallegas. Este evento, que se produce en el mes de julio, consiste en reunir a los caballos salvajes en un recinto cerrado para cortarles las crines.

La siguiente parada del fin de semana llevará a la Orquesta Panorama, el domingo 10, hasta Quiroga, en Lugo, que celebra sus fiestas de verano. Esta localidad, de apenas 3.000 vecinos, se encuentra situada en un entorno de plena naturaleza, que incluye un Geoparque Mundial de la Unesco. La orquesta actuará, a partir de las 23.00 horas, en el aparcamiento del CEIP Quiroga.

La banda gallega sube al escenario a más de 20 artistas para ofrecer tres horas de música en directo con un repertorio de grandes éxitos. La Orquesta Panorama lleva 36 años sobre los escenarios de pueblos y ciudades de nuestro país y se ha convertido en uno de los mayores atractivos de las celebraciones patronales. Desplaza varios camiones tráiler para el traslado del escenario, que este año es nuevo, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.

Panorama actuará en 14 provincias diferentes en lo que queda de agosto, con una salida a Portugal. La banda llegará a la Comunitat Valenciana el día 25 (Paterna) y 26 (Vinaròs).

Próximas actuaciones

9 de agosto - Vimianzo (A Coruña)

10 - Quiroga (Lugo)

11 - San Miguel de Sarandón (A Coruña)

12 - Monforte de Lemos (Lugo)

13 - Caldas de Reis (Pontevedra)

14 - Melide (A Coruña)

15 - Betanzos (A Coruña)

16 - Vegadeo (Asturias)

17 - Portonovo (Pontevedra)

18 - Guijuelo (Salamanca)

19 - DESCANSO

20 - Malhadas (Portugal)

21 - Madrigalejo (Cáceres)

22 - San Clemente (Cuenca)

23 - Madridejos (Toledo)

24 - Villa del Campo (Cáceres)

25 - Paterna (Valencia)

26 - Vinaròs (Castellón)

27 - Zuera (Zaragoza)

28 - San Sebastián de los Reyes (Madrid)

29 - Calahorra (La Rioja)

30 - Daimiel (Ciudad Real)

31 - Illescas (Toledo)

Te puede interesar

