La Orquesta Panorama actúa gratis este sábado en una localidad valenciana a menos de una hora de la capital La banda gallega recupera uno de los conciertos que se suspendió por la lluvia a principios de mes

Andoni Torres Valencia Viernes, 24 de octubre 2025, 19:28

La Orquesta Panorama despide este sábado 25 de octubre su gira Epic Tour con una actuación en una de las localidades en las que se suspendió su presencia por las fuertes lluvias en la primera quincena de este mes de octubre.

Sagunto, Cullera, Tavernes de la Valldigna y Torre Pacheco tuvieron que suspender las actuaciones previstas de la banda gallega debido a las fuertes lluvias y esperan nuevas fechas para disfrutar de la, para muchos, mejor orquesta de España.

Por el momento, es la localidad valenciana de Sagunto la que contará este mismo sábado con la presencia de la Orquesta Panorama. La banda gallega ofrecerá una actuación musical gratuita este sábado 25 de octubre, a partir de las 23.00 horas, en la avenida Fausto Caruana del municipio, junto al centro comercial Epicentre. A partir de las 19:30 h. se desarrollarán juegos infantiles y entre las 20:30 y las 22:30 h. el grupo Desandar interpretará un concierto. El Ayuntamiento de Sagunto recuerda que esta actuación estaba programado para el 9 de Octubre, pero se pospuso por la situación climatológica.

Panorama lleva treinta años sobre los escenarios de pueblos y ciudades de nuestro país y se ha convertido en uno de los mayores atractivos de las celebraciones patronales. Cada una de sus giras promedia entre 150 y 200 actuaciones por toda la geografía nacional.

La Orquesta Panorama sube al escenario a 22 artistas para ofrecer tres horas de música en directo con un repertorio de grandes éxitos. Para ello, desplaza varios camiones tráiler para el traslado del escenario, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.

La banda gallega no ha comunicado, por el momento, nuevas fechas para sus conciertos en Cullera, Tavernes de la Valldigna y Torre Pacheco.