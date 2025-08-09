La Orquesta Panorama actúa este domingo en un municipio de 3.000 vecinos La localidad celebra sus fiestas de verano

La Orquesta Panorama recala este domingo 10 en Quiroga, Lugo, que celebra sus fiestas de verano. Esta localidad, de apenas 3.000 vecinos, se encuentra situada en un entorno de plena naturaleza, que incluye un Geoparque Mundial de la Unesco. La orquesta actuará, a partir de las 23.00 horas, en el aparcamiento del CEIP Quiroga.

El lunes viajarán hasta San Miguel de Sarandón (A Coruña) y el martes ofrecerán su especáculo en Monforte de Lemos (Lugo). Después vendrán Caldas de Reis (Pontevedra), Melide (A Coruña) y Betanzos (A Coruña).

Luz, imagen, sonido, baile y mucha música. Es la receta del éxito de la Orquesta Panorama, que sigue su gira Epic Tour amenizando las fiestas de decenas de pueblos de toda España. La banda gallega actuará durante este mes de agosto en 30 municipios, con un solo día de descanso.

Próximas actuaciones

10 - Quiroga (Lugo)

11 - San Miguel de Sarandón (A Coruña)

12 - Monforte de Lemos (Lugo)

13 - Caldas de Reis (Pontevedra)

14 - Melide (A Coruña)

15 - Betanzos (A Coruña)

16 - Vegadeo (Asturias)

17 - Portonovo (Pontevedra)

18 - Guijuelo (Salamanca)

19 - DESCANSO

20 - Malhadas (Portugal)

21 - Madrigalejo (Cáceres)

22 - San Clemente (Cuenca)

23 - Madridejos (Toledo)

24 - Villa del Campo (Cáceres)

25 - Paterna (Valencia)

26 - Vinaròs (Castellón)

27 - Zuera (Zaragoza)

28 - San Sebastián de los Reyes (Madrid)

29 - Calahorra (La Rioja)

30 - Daimiel (Ciudad Real)

31 - Illescas (Toledo)

La banda gallega sube al escenario a más de 20 artistas para ofrecer tres horas de música en directo con un repertorio de grandes éxitos. La Orquesta Panorama lleva 36 años sobre los escenarios de pueblos y ciudades de nuestro país y se ha convertido en uno de los mayores atractivos de las celebraciones patronales. Desplaza varios camiones tráiler para el traslado del escenario, que este año es nuevo, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.

