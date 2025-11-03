Operación Triunfo vendrá al Roig Arena en verano
La edición de 2025 tendrá su tercera fecha en Valencia el próximo 18 de julio tras pasar por Madrid y Barcelona
Valencia
Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:35
Lucía Casani, Salma y Claudia Arenas, las tres valencianas de Operación Triunfo, cantarán en Valencia. Lo harán en la tercera fecha de la gira del ... concurso de Prime Video, que se detendrá en el Roig Arena el próximo 18 de julio. Así lo acaba de anunciar el concurso en directo en la gala 7 del programa.
Las entradas no están todavía a la venta, pero los interesados pueden apuntarse para recibir un correo cuando se abra para poder tener acceso a la cola virtual desde la que adquirir las entradas, que se pondrán a la venta este martes a las 10 horas durante tres horas. La gira se abrirá en Madrid el 3 de julio, en el Movistar Arena, mientras que una semana después, el día 10, los chicos actuarán en el Palau Sant Jordi de Barcelona.
Además de Valencia, se prevén más ciudades. Casani y Arenas, que son de Valencia y Alicante respectivamente, son las que más han celebrado la parada en el Roig Arena cuando Chenoa, presentadora del concurso, ha anunciado las tres primeras ciudades de la gira. Cuando actúen en Valencia, hará 7 meses que habrá finalizado el concurso, que terminará en diciembre.
Además, los chicos vendrán a firmar en Valencia. Será el 15 de noviembre, sábado, en la Alquería del Basket de 10 a 13 horas.
