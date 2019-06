Nace Love to Rock en la Marina EFE. Jueves, 6 junio 2019, 01:19

Los Zigarros, Tarque y Los Coronas han sido los primeros grupos confirmados de Love to Rock, el primer festival «cien por cien rock» de Valencia, que se suma a la agenda cultural de la ciudad y aporta «la identidad rockera que faltaba» en el calendario. El evento, que se celebrará el 26 de octubre en la zona norte de La Marina de la ciudad, reunirá en una jornada a los artistas y grupos nacionales del rock más importantes del momento, detalló la organización en un comunicado. El primer avance de cartel da buena cuenta de esa esencia «cien por cien rockera» que defiende Love to Rock, con Los Zigarros, Tarque y Los Coronas. Los promotores señalaron que el certamen nace con la intención de tener continuidad y de asentarse en el calendario cultural de la ciudad, que «no contaba con una propuesta similar». La programación de Love to Rock acogerá propuestas principalmente de música rock, pero también de pop rock dirigido al gran público.