Manolo de la Calva, a la izquierda, junto a Ramón Arcusa, su compañero inseparable. Vannucchi / Efe

Muere Manolo de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico

El artista, historia de la música en España, fallece a los 88 años de edad

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Martes, 26 de agosto 2025, 14:17

«Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy». Con este mensaje Ramón Arcusa ha anunciado este 26 de agosto de 2025 el fallecimiento a los 88 años de edad del artista que formó parte de la historia de España, la mitad del Dúo Dinámico.

«No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida», proponía Arcusa. «Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos. Myrna, Vicky y Daniel... un más que fuerte abrazo.», finaliza en su mensaje de despedida.

Trayectoria

Manuel de la Calva (nacido en Barcelona en 1937) formó el Dúo Dinámico, junto a Ramón Arcusa y ambos fueron pioneros de la música pop en España desde finales de los años cincuenta.

A la temprana edad de 20 años comenzó a trabajar como mecánico tornero en la empresa Elizalde S.A. y allí conoció a quien sería su pareja artística durante al menos cincuenta años. En la fiesta de Navidad de 1958 de la empresa, ambos cantaron juntos los temas Blanca Navidad (White Christmas) y Gondolier. Sería el inicio de su prolongada colaboración musical como Dúo Dinámico.

Su discografía marcó la transición de la copla y el bolero hacia un sonido juvenil que bebía del rock and roll, el twist y la balada melódica. Debutaron en 1959 con el EP 'Recordándote' y pronto encadenaron éxitos que definieron toda una generación, como 'Quince años tiene mi amor' (1960), 'Perdóname' o 'Quisiera ser'.

De la Calva, en una imagen de archivo. Rioja

A lo largo de los sesenta consolidaron un repertorio que mezclaba frescura y romanticismo, con discos como 'Dúo Dinámico' (1963) y 'Somos jóvenes' (1964). Su música acompañó a una España que se abría culturalmente, convirtiéndose en iconos juveniles y modelo de modernidad. En 1968 editaron 'Amor de verano', otra de sus canciones eternas.

Y no solo componían sus canciones, sino también las de otros. De la Calva fue coautor del 'La, la, la' de Massiel con el que España ganó el Festival de la canción de Eurovisión en 1968 y ha sido el creador de alguno de los más famosos temas interpretados por Julio Iglesias como 'Soy un truhan, soy un señor' y 'Me olvidé de vivir'.

Tras una etapa más discreta en los setenta, regresaron en los ochenta con renovado prestigio gracias a reediciones y a su papel como compositores, firmando temas para artistas como Julio Iglesias. La canción 'Resistiré' (1988), incluida en el álbum del mismo título, se convirtió en himno generacional y resurgió con enorme fuerza en momentos de crisis recientes. Su discografía, jalonada de EPs, LPs y recopilatorios, constituye un archivo vivo de la evolución del pop español durante más de seis décadas.

Algunos grandes éxitos del Dúo Dinámico

1. Somos jóvenes (1959)

2. Poesía en movimiento (1959)

3. Quince años tiene mi amor (1960)

4. Eres tú (1961)

5. Bailando el twist (1962)

6. Lolita twist (1962)

7. Quisiera ser (1963)

8. Como ayer (1963)

9. Perdóname (1964)

10. Mi vida (1965)

11. Esos ojitos negros (1965)

12. Celia (1966)

13. Yo lo vi primero (1967)

14. Cantemos como ayer (1968)

15. Amor de verano (1970)

16. El final del verano (1972)

17. Búscame (1975)

18. Somos el Dúo Dinámico (1980)

19. Resistiré (1988)

20. Resistiré 2020 (versión solidaria) – reeditada durante la pandemia

