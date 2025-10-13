Morat actuará en el Roig Arena el próximo 7 de noviembre

Redacción Lunes, 13 de octubre 2025, 14:34 Comenta Compartir

El Roig Arena de Valencia continúa recibiendo artistas de primer nivel. El reciento, impulsado por Juan Roig, tiene el calendario repleto de actuaciones de cara a los próximos meses. También de eventos muy importantes. Uno de ellos es la noche de LOS40 Music Awards Santander 2025, una de las citas clave en el calendario musical internacional. Tendrá lugar el próximo 7 de noviembre. Hay varios artistas que ya han confirmado su presencia. Algunos de ellos son Ed Sheeran, Aitana, Rels B, Beéle, Dani Martín, Dani Fernández, Pablo Alborán, Myles Smith, Danny Ocean, Alleh & Yorghaki, Nil Moliner o Valeria Castro.

Sin embargo, hay más sorpresas por llegar. La última es que la banda colombiana Morat también estará en esta velada tan especial. Se trata de uno de los grupos de pop más exitosos de los últimos años. Han conquistado Europa y Latinoamérica con hits como 'porfa no te vayas', 'Besos en guerra', 'Cómo te atreves' o 'Me toca a mí'. Ahora llenarán de ritmo colombiano el Roig Arena.

Bajo el lema 'La música nos hace viajar', LOS40 reunirá en Valencia a grandes referentes de la música nacional e internacional. La gala, en la que también intervendrán destacadas personalidades del mundo de la moda, la interpretación o la televisión y reconocidos creadores de contenido, premiará los mejores trabajos musicales del último año y contará con actuaciones en directo de primer nivel. El listado de nominados se conocerá el próximo 16 de octubre en un programa especial que podrá verse a través de la web, la app y el canal de YouTube de LOS40.

La 20ª edición de LOS40 Music Awards Santander se celebrará en el Roig Arena, un nuevo recinto con una capacidad para 20.000 personas y tecnología de última generación que lo sitúa entre los más avanzados de Europa. El evento convertirá Valencia en el epicentro mundial de la música, reforzando el compromiso de LOS40 con la capital del Turia.

