Mikel Izal se baja temporalmente de los escenarios aunque mantiene su concierto en el Roig Arena

Mikel Izal se apea de los escenarios. Lo hace temporalmente. Se va a tomar un descanso. El cantante ha compartido un vídeo en redes para ... anunciar «una larga pausa».

«Este es un mensaje feliz. Lo hago desde la gratitud absoluta por los 15, 20 años que me habéis regalado escribiendo canciones, dedicándome a lo que me gusta, que eso es un privilegio tremendo. Nunca tendré suficientes palabras para agradecéroslo», señala el cantante. «No habéis dejado que baje la intensidad en ningún momento, y la exigencia, y también os doy las gracias por eso», continúa el de Pamplona. «Pero creo que esa intensidad también desgasta y mi cuerpo y mi cabeza me piden desde hace tiempo que pare, que pare de verdad por primera vez en dos décadas», continúa el músico, que desde que empezó su trayectoria en 2002 hasta la actualidad ha vivido «años de una intensidad tremenda».

Para Mikel Izal esta larga pausa es «la única forma» de volver a hacer canciones como cree que hay que hacerlas: «Poniéndole todo el corazón, todo el alma y toda la energía».«Necesito vivir experiencias nuevas, necesito respirar, necesito parar y eso es lo os quiero decir», señala el cantante antes de asegurar que los siete conciertos de enero y febrero serán «las siete últimas ocasiones» en mucho tiempo para poder volver a vivir una noche de música en directo junto a Mikel Izal.

Se apea temporalmente de los escenarios pero mantiene su gira de conciertos previstos para 2025. Su tour tiene paradas en Pampolna, Bilbao, Valencia (el 31 de enero, en el Roig Arean), A Coruña, Barcelona, Sevilla y cierre en Madrid (28 de febrero en el Movistar Arena).