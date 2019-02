El grupo pop rock The 1975 fue el gran vencedor de los Brit Awards, los premios de la música británica, alzándose con las codiciadas recompensas al Mejor Álbum ('A Brief Inquiry into Online Relationships') y Mejor Grupo del año en una gala celebrada el miércoles por la noche en el O2 Arena de Londres.

Pink interpretó una mezcla de sus icónicas canciones, “Just Like Fire”, “Just Give Me a Reason”, “Try” y “What About Us” e incluso incluyó su más reciente single “Walk Me Home”. Y lo hizo a través de un espectáculo lleno de acrobacias, cambio de vestuario y una espectacular puesta en escena.