Mascletà de pianos en Valencia

Valencia suena diferente este viernes 14 de noviembre. Desde las once de la mañana, las principales plazas del centro se han transformado en pequeñas islas musicales donde turistas, vecinos y músicos profesionales han compartido un mismo lenguaje: las notas musicales del piano. La iniciativa 'Tu ciudad se llena de pianos', organizada por la Fundación Occident y el Concurso Internacional María Canals, ha convertido ocho espacios emblemáticos en escenarios abiertos para quien quiera tocar, entre ellos la plaza de la Virgen, la del Mercado, la de la Reina o la explanada de la Estación del Norte. La actividad se extenderá a lo largo del día hasta las 20 horas.

En la plaza de la Virgen el ambiente es bucólico. Grupos de personas de todas las edades se arremolinan alrededor de un piano y crean un círculo que mezcla la curiosidad, el respeto y la fascinación. El eco de las notas flota por encima de las cabezas de quienes se detienen a mirar y después se pierde entre la piedra antigua que conforma la basílica.

Lucía, voluntaria del conservatorio, es la encargada de animar al público para que se acerque a acariciar las teclas del piano de cola que preside la plaza de la Mare de Déu. «Mi trabajo es incitar a que la gente toque, incluso si no tiene formación», explica mientras vigila el instrumento que están tocando dos niños junto a su padre. «A los más pequeños les enseño lo básico y les muestro el piano por dentro», añade. Asegura que hay mucha gente que se anima aunque no tenga conocimientos sobre el tema y que, en cambio, las personas que saben tocar tienen más reparo en sumarse a la iniciativa.

A su lado está Adrián, que se ha paseado por varios de los puntos musicales que hoy marcan el recorrido cultural de la Capital del Turia. Él también estudia en el conservatorio. «Las plazas están inundadas. En muchas no solo se escucha el instrumento sino que hay artistas que se atreven a sumarle la voz. En la plaza de la Reina están cantando ópera», relata.

Entre quienes se han atrevido a sentarse está Alejandro, un chico joven que demuestra que sabe a lo que se enfrenta en cuanto desliza la mano por el teclado con naturalidad. «Me gusta mucho tocar. La gente mirando no me importa, con los años me he acostumbrado», afirma.

En la plaza de la Reina, donde la catedral y las terrazas conforman un escenario único, la reacción del público es igual de intensa. Lola, una mujer de unos 55 años, observa cómo un hombre interpreta una pieza espectacular que hace a la gente romper en aplausos en cuanto se incorpora al finalizar. «Me parece una idea fantástica y fundamental», resume con contundencia.

A su lado, está José del Castillo, que ha estado en la inauguración del evento y, al ver la maravilla que suponía ver a desconocidos armonizar la vida de viernes en Valencia, no ha podido evitar llamar a Lola para que se uniera a su viaje musical por los emplazamientos marcados por pianos. «Han tocado músicos realmente buenos y muchos de ellos están recorriendo todas las plazas», dice. «Yo sabía que esta actividad iba a suceder durante el día así que he venido expresamente para verlo», comenta.

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Cultura José Luis Moreno ha recordado que esta iniciativa encaja de lleno con el proyecto Valencia Music City, que busca consolidar la música como motor cultural, social y económico. «Valencia es una ciudad de música y de músicos», declaró al presentar la actividad, que vuelven después de años gracias a la Fundación Occident y el Concurso María Canals.

La música ha hecho que la ciudad se detenga por momentos. Incluso los más acelerados se han parado para escuchar un mínimo acorde articulado por los que se han ofrecido a deleitar al público. Incluso los niños se han atrevido a tocar alguna nota suelta como si la magia fuera el mecanismo que produce el sonido al pulsar la tecla. Se escuchan bandas sonoras, canciones pop o partituras clásicas que unen a quienes escuchan con los que interpretan en una burbuja de hechizo musical.