Mark Knopfler actúa esta noche en Valencia REDACCIÓN. Viernes, 26 abril 2019, 00:30

El cantante Mark Knopfler ha agotado las entradas para su concierto de hoy en la plaza de toros de Valencia. El exlíder de Dire Straits inició ayer su gira 'Down The Road Wherever' en Barcelona. Hoy, en la capital del Turia, se presenta con una banda ampliada de diez integrantes.