Marenostrum recurrirá la clausura del festival Agentes de la Guardia Civil cierran la carretera al lugar donde se iba a celebrar el Marenostrum / EFE La promotora del evento asegura que devolvió el importe de las entradas de forma inmediata DANIEL GUINDO Valencia Viernes, 19 julio 2019, 12:34

La promotora del festival Marenostrum Xperience acaba de remitir un comunicado en el que «lamenta profundamente» las molestias ocasionadas a los más de 6.000 clientes que tenían comprada la entrada para el evento ya que, por motivos ajenos a la voluntad de los organizadores, «al parecer existen muchos intereses para que no se vuelva a celebrar este festival nunca más». En concreto, tanto la Conselleria de Medio Ambiente como la Guardia Civil emitieron informes desfavorables para que la empresa celebrara el encuentro en la Sala Canal de Pinedo, tanto por el supuesto impacto que podría tener en el paraje natural como por los problemas de accesibilidad que podría presentar. Los responsables aseguran que, aun así, recurrirán la decisión.

En esta línea, los organizadores resaltan que, tras más de once meses de trabajo de producción y redacción de proyecto, «en todo momento se ha cumplido escrupulosamente con el procedimiento de presentación del proyecto de actividad, plan de autoprotección, plan de seguridad, proyecto eléctrico, contrato de alquiler requerido, seguro responsabilidad civil , contratos de todos los servicios (seguridad, servicio médico, sanitarios, limpieza, extintores, estructuras), estudio acústico ambiental e informe predictivo, auditoria acústica cumpliendo con la normativa y todas las certificaciones de estructuras y sus homologaciones; así como todos los documentos administrativos necesarios exigidos para el evento. También indicar que pasamos una Inspección para la certificación como Organismo de Certificación Administrativa (OCA) para apertura de establecimientos públicos e instalaciones eventuales, portátiles o desmontables registrados en la Generalitat y el festival cumplía con todos los requisitos aplicables en materia de espectáculos públicos de la Comunitat».

Asimismo, aseguran que van a recurrir la decisión de las autoridades de no permitir la celebración del evento, ya que existe «una clara dilación en la tramitación de la autorización, al haber tenido el expediente mes y medio paralizado y haber resuelto a un día del evento; cuando no existía margen para subsanar los motivos esgrimidos».

También destacan que han sido el único festival «que devolvió el importe íntegro de las entradas de forma inmediata». «Informamos a través de un email a todos los clientes en cuanto supimos que iba a ser imposible celebrarlo, debido al despliegue policial desproporcionado que impidió la celebración del mismo, a pesar de tener contemplado un plan B, con la cobertura de la Sala Canal y Spook, para no generar un problema de orden público al impedir la celebración de un evento con una afluencia aproximada de 6.000 personas», explican.

El festival critica el «peregrinaje» al que se ha visto sometido por la «falta de colaboración» del Ayuntamiento, de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. Y recuerda que el pasado 20 de mayo presentó, en tiempo y forma, toda la documentación necesaria para la autorización del festival, sin que hasta la misma semana la administración se hubiera pronunciado.

La organización del festival reitera que respeta, perfectamente, el Parque Natural de la Albufera y que se habían tomado todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas y el respeto a la fauna y flora de la zona. Estas actividades similares son frecuentes en la zona del parque Natural de la Albufera conociendo más de 50 eventos en todo el verano de 2019. Asimismo, en El Saler también se encuentran programados varios eventos durante la primera quincena de agosto con motivo de la festividad de San José y la Virgen de los Desamparados, actuación del grupo Tenesse, varios disjokeis, etc.

En definitiva, critican, «no parece acertado que las campañas publicitarias recen que la Comunitat es tierra de festivales cuando, en nuestro caso, este año se ha convertido en misión imposible sacar adelante un proyecto que, no solo favorece a una empresa, sino que genera ocio, turismo y beneficios económicos para la ciudad, entre otros. Y eso teniendo toda la documentación en tiempo y forma, presentándola en las instituciones con más tiempo del necesario (dos meses antes) y cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la ley de espectáculos públicos no ha sido suficiente para poderlo realizar».

También destacan que, a día de hoy, «seguimos sin ser notificados del informe negativo de la Dirección General de Medio Ambiente por el cual la Agencia Valenciana de Respuestas y Emergencias clausuró el evento» y que «nosotros no suspendimos el evento, nos obligaron a salir del recinto como si de un delito se tratara». «Si esta nota sirve para evitar que ocurran más injusticias entre el gremio de los festivales nos daremos por satisfechos, puesto que en nuestro caso nos han quitado la ilusión por seguir adelante, las ganas y los recursos para seguir con este sueño por y para vosotros», concluyen.