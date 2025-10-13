Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Manuel Turizo en una imagen de archivo. EP

Manuel Turizo visita Valencia y prueba la horchata

El cantante colombiano se ha dejado ver estos días por la capital del Turia

A.P.

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:30

Manuel Turizo se ha dejado ver estos días por Valencia. Pese a tener 25 años, el colombiano cuenta con una dilatada trayectoria y es uno de los reguetoneros con mayor peso en la escena actual. En estos momentos se encuentra girando por Europa como parte de su 201 Tour. Actuaba el día 8 en Castellón y su show fue todo un éxito. Más de 6.000 personas llenaron el Recinto Multiusos de Onda. El 17 vendrá a Valencia y cantará en La Marina. Sin embargo, el artista ya ha querido conocer los encantos que ofrece la capital del Turia aprovechando su estancia en la Comunitat.

En su perfil de Instagram ha colgado varias publicaciones paseando por la ciudad y conociendo sus rincones. Ha visitado el centro histórico de la ciudad. Ha estado en la plaza de la Virgen donde incluso se ha animado a cantar mientras un amigo le grababa con el móvil.

Turizo también ha aprovechado para probar la horchata, la bebida más popular de Valencia. Lo ha hecho en un puesto callejero situado entre la calle del Miguelete y la Plaza de la Virgen, junto a la catedral, donde él y sus amigos han pedido un vaso de la bebida y han mojado el típico fartón.

