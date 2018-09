Maluma incendia la noche valenciana

Baile, brillos y espectáculo de fuegos artificiales: así comenzaba Maluma su concierto en Valencia. El cantante empezó su actuación, a las 22 horas y según lo previsto, con algunos de sus éxitos más conocidos. 'Corazón', 'Vente pa' ca' y 'Clandestino' daban salida a los temas urbanos del popular cantante. «Estoy más que feliz de estar aquí. Muchas gracias por abrirme de nuevo las puertas de Valencia», dijo Maluma durante su espectáculo. El colombiano salió al escenario ante un recinto abarrotado, con un ambiente donde la emoción y el fanatismo se desataban en gritos con cada gesto y comentario del provocador artista. «Llevo meses esperando para verle, es mi favorito», declaraba Ana Murcia, una de las fans del intérprete.

El cantante dio rienda suelta a su música en la plaza de toros de la ciudad ante miles de seguidores que no llegaron a copar por completo la capacidad del recinto. Mujeres en su gran mayoría. Paradójico teniendo en cuenta las letras de sus temas, que para muchas no son lo importante: «Las canciones son un poco machistas, pero entiendo que es un papel», comentó Patricia S., una de las asistentes. «Hemos llegado a un extremo en el que todo se saca de contexto porque se piensa que 'denigra'. Solo son canciones», añadía Ana G. Polémico y criticado, Maluma no deja indiferente a nadie: «La verdad es que o lo odias o lo amas, pero eso es lo que 'mola', confesaba Ruiz.

Público principalmente femenino y de todas las edades, aunque adolescentes en su mayoría, tampoco faltaron madres, grupos de amigas e incluso alguna que otra seguidora solitaria, que se congregaron anoche en la ciudad para ver al intérprete latino. «Venimos por él y porque todas sus canciones se pueden bailar», aseguró Silvia Ruiz, otra de las muchas valencianas que acudieron anoche al recinto.

Ayer no solo eran 'Felices los cuatro', sino los miles de asistentes que presenciaron en directo la actuación del colombiano. Aunque a apenas una hora del concierto no habían colas de espera, sus seguidoras aseguran que las habrían hecho «sin dudar». El 'reguetonero' se encuentra inmerso en su gira F.A.M.E, con la que ya ha dado conciertos en otras ciudades de España como Palencia, Madrid y Sevilla. La parada del 'Pretty Boy' en la capital del Turia revolucionó ayer la noche valenciana.