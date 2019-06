Ara Malikian regresa a Valencia El violinista libanés Ara Malikian, durante un concierto. / jordi alemany El popular violinista actuará el 29 de septiembre en la plaza de toros dentro de su gira mundial 'Royal Garage Tour' REDACCIÓN VALENCIA. Miércoles, 12 junio 2019, 01:25

Cada vez que el popular violinista libanés Ara Malikian se sumerge en una gira mundial, Valencia está entre sus paradas obligatorias. Y así es también en esta ocasión. El conocido intérprete están inmerso en el 'Royal Garage World Tour', una cita con sus incondicionales y con el que visitará el próximo 29 de septiembre la plaza de toros de la capital del Turia.

El músico llegará a la ciudad tras su paso por el escenarios como el del Starlight Bowl de Los Ángeles o el Royal Albert Hall de Londres. Son sólo algunos de los muchos otros recintos emblemáticos del planeta que han acogido el espectacula 'show' de Malikian.

Para su cita con los melómanos valencianos ya se han vendido parte de las entradas. Aunque los interesados en escuchar, o volver a hacerlo, al inclasificable músico pueden hacerlo a través de la página web www.showsondemand.es.

Acaba de publicar nuevo disco, donde canta por primera vez y colabora con Bunbury y Calamaro

En esta nueva gira internacional, Malikian presenta su último trabajo 'Royal Garage', un disco que, en palabras del mismo artista, «es distinto a todo lo que he compuesto hasta el momento». En él se le puede oír cantar por primera vez y cuenta con colaboraciones de artistas de la talla de Andrés Calamaro, Enrique Bunbury o Serj Tankian, entre otros.

Con este último trabajo el violinista recorre los garajes de las grandes ciudades que le han marcado tanto en su estilo artístico como a nivel personal. Además, cuenta que su relación con los espacios «empezó en 1976, cuando estalló la guerra del Líbano». «En el mundo entero las bandas más modernas ensayaban en garajes, sacaban de ahí sus sonidos y creaban un estilo que cambiaría la historia de la música. Yo tenía diez años y mi padre me decía para convencerme: 'Vamos hijo, bajemos al garaje, vamos a montar una banda de rock como la de los Rolling'. La mía no tenía tanto rollo como la de ellos, yo no me codeaba con Keith Richards o Mick Jagger y hablábamos de Rock y música de vanguardia, a mí me esperaba mi tío Nono con una trompeta abollada, mi vecino con una botella de anís y mi abuela con una mandolina...», asegura el intérprete, quien además está considerado como uno de los tres mejores violinistas del mundo.

En su ya larga trayectoria, ha grabado más de 40 discos y cuenta con su propia orquesta. Pero si por algo reúne a muchos fieles es, como sostienen los expertos, por «su brillante, personal y energética forma de transmitir sus vivencias a través del violín».