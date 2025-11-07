Horario y dónde ver hoy en directo el concierto de LOS40 Music Awards de Valencia El nuevo Roig Arena se prepara para congregar a algunos de los artistas más destacados a nivel nacional e internacional en una de las galas musicales más importantes del año

Jaime Vázquez García Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:41 | Actualizado 14:25h. Comenta Compartir

Hoy viernes 7 de noviembre, LOS40 Music Awards Santander 2025 promete ser una noche inolvidable llena de emociones, música en vivo y las premiaciones más destacadas de la industria musical. La gala reunirá a los artistas más importantes del panorama nacional e internacional, en el nuevo Roig Arena con un cartel de lujo que incluye nombre como Ed Sheeran, Aitana, Feid, Dani Fernández o Rosalía que presenta en exclusiva en Valencia 'LUX', su cuarto disco.

Será una celebración única de la música en todas sus formas, que incluirá actuaciones espectaculares, discursos emotivos y la entrega de galardones en categorías como Mejor Artista, Mejor Canción, Mejor Álbum, Artista Revelación y el codiciado Premio Golden Music Awards.

Junto a la gala principal, el evento incluirá un Preshow lleno de energía, con alfombra roja y entrevistas exclusivas que crearán expectación antes del gran espectáculo.

No te pierdas ni un detalle de la gala de LOS40 Music Awards de Valencia. Sigue toda la cobertura en nuestra web, donde podrás disfrutar de imágenes exclusivas, crónicas al minuto y las curiosidades más interesantes de la gala de musica mas esperada. Mantente conectado con nosotros para vivir la emoción del evento como nunca antes.

Horarios de la gala

Con las entradas agotadas en tiempo record para ir a ver la gala al Roig Arena, Los40 ha preparado una cobertura especial y multiplataforma para que puedas disfrutar de todo el evento en directo desde cualquier parte del mundo.

Preshow

Hora de inicio (España): 19:30 (hora peninsular española)

Dónde verlo: En directo a través de los40.com, el canal de YouTube de LOS40, y en las redes sociales oficiales de LOS40 (Instagram, TikTok, y X).

Gala principal

Hora de inicio (España): 20:30 (hora peninsular española)

Dónde verlo: En los40.com (streaming oficial), en el canal YouTube de LOS40, y en la cadena Divinity (emisión televisiva en abierto). También podrás seguir los momentos destacados en tiempo real en TikTok y X.

Cobertura internacional: Horarios y canales de transmisión

Para los seguidores fuera de España, también habrá una amplia cobertura disponible. Los horarios de emisión para otros países son los siguientes:

México

Preshow: 11:00 h

Gala: 13:30 h

Dónde ver: YouTube, los40.com y TNT.

Colombia

Preshow: 12:00 h

Gala: 14:30 h

Dónde ver: YouTube, los40.com y TNT.

USA - Miami (Costa Este)

Preshow: 12:00 h

Gala: 14:30 h

Dónde ver: YouTube y los40.com.

República Dominicana

Preshow: 13:00 h

Gala: 15:30 h

Dónde ver: YouTube y los40.com.

Ecuador y Panamá

Preshow: 12:00 h

Gala: 14:30 h

Dónde ver: YouTube y los40.com.

Argentina y Chile

Preshow: 14:00 h

Gala: 16:30 h

Dónde ver: YouTube y los40.com.

Guatemala y Costa Rica

Preshow: 11:00 h

Gala: 13:30 h

Dónde ver: YouTube y los40.com.