Liam Gallagher corona hoy el FIB junto a espadas como Justice o Madness EP Domingo, 22 julio 2018, 01:06

castellón. El característico rock de Liam Gallagher será hoy el gran protagonista de la última jornada de la 24 edición del Festival Internacional de Benicàssim, donde el excantante de Oasis subirá el escenario Las Palmas. Justice, Bastille o Madness también pondrán el broche al FIB 2018.

Gallaguer repite en el festival después de que su directo fuera uno de los momentos definitivos en el FIB 2017, ya que las canciones del británico congregaron a 45.000 voces cantando al unísono.

Los españoles Dorian son otro de los grupos cabeza de cartel de la última jornada. Los 'fibers' podrán disfrutar de su cóctel de pop, rock, nuevas producciones y sonidos electrónicos contemporáneos en el escenario Visa.

Otros nombres que se darán cita en este mismo emplazamiento serán Wolf Alice, Parquet Courts y King Khan & The Shrines. Paralelamente, el escenario South Beach Dance Stage Radio 3 acogerá a los artistas de North State, Jimothy Lacoste, Alma, Nathy peluso, Anna Of The North, Cedric Gervais y Detroit Swindle.

Como colofón, en VW Driving Music FIB Club se podrán escuchar una noche más los sonidos de la sala madrileña Ochoymedio, de la mano de The Parrots, Los Nastys, Our Girl, Kitai, Marem Ladson, Ywners y Innmir.

El plato fuerte de anoche fue Pet Shops Boys, aunque al cierre de esta edición el concierto aún no había comenzado. Treinta años de carrera con números uno por todo el mundo avalaron la presencia de Pet Shop Boys como uno de los shows que promete hacer bailar a miles de personas bajo un siempre cuidado set de efectos visuales.

Otros que llegaron con un legado musical de 30 años fueron Belle & Sebastian, la banda escocesa, muy querida en el festival.

Ayer los ecos de la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al FIB aún coleaban. Su presencia para asistir al concierto de The Killers provocó un gran revuelo en la zona VIP con un gran número de medios de comunicación concentrados para captar su salida desde la zona entre bastidores hasta el palco lateral situado dentro del escenario, donde disfrutó de la actuación junto a su mujer.

Sánchez había asistido al FIB en otras ocasiones -la última en 2016 cuando era secretario general del PSOE-, repitió para ver precisamente a la banda «llena estadios» capitaneada por Brandon Flowers, que también es del gusto de la reina doña Letizia, que acudió al FIB en 2013 para verles en directo aunque pasó totalmente desapercibida para las cámaras.