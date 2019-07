Entrevista Kyle Eastwood: «Decidí que me encantaba más la música que hacer películas» El músico y compositor Kyle Eastwood. / LP El hijo del actor Clint Eastwood, que actúa hoy en el festival de jazz de Valencia, quiere llevar al público «a un lugar en el que no ha estado antes» NOELIA CAMACHO Valencia Sábado, 13 julio 2019, 00:14

El músico, compositor y actor Kyle Eastwood (Los Ángeles, 1968), hijo del popular intérprete Clint Eastwood, actúa hoy en el festival de jazz del Palau de la Música de Valencia. Con una impresionante trayectoria, entre la que se incluye la creación de alguna de las bandas sonoras de las cintas de su progenitor como 'Gran Torino', 'Invictus' o 'Million dollar baby'. El artista, que también ha ejercido de actor, asegura en esta entrevista con LAS PROVINCIAS que prefiere la música al cine.

–Ofrece hoy un concierto en Valencia, una ciudad muy musical. ¿Cómo se siente en la capital del Turia?

–He estado en Valencia una vez antes y recuerdo que es una ciudad muy hermosa, con excelentes playas y buena comida.

–¿Qué puede esperar el público del concierto?

–Tocaremos música de mi último álbum 'In transit' así como algunas canciones de mis otros trabajos. También un par de piezas nuevas de un próximo disco que acabamos de grabar llamado 'Cinematic'. Es un álbum de toda la música de las películas.

–¿Qué intenta expresar con su música?

–Me centro principalmente en el jazz, pero también hay influencias de muchos estilos de música. Con suerte, llevará al oyente en un viaje a un lugar en el que no ha estado antes.

–¿Cree que el jazz se toca mejor cuando uno va madurando? ¿Qué ha cambiado desde su exitoso disco 'Paris blue' en 2004?

–Espero estar siempre creciendo como músico y compositor a medida que voy envejeciendo. Estoy muy contento con la banda de músicos que tengo y muy orgulloso de mi último álbum y del nuevo que acabamos de grabar.

–¿Qué cree que hace que el jazz conecte con el público, aunque se trate de un género musical minoritario?

–Creo que alguien que escucha mi música puede apreciarla incluso si no es un fanático del jazz porque las composiciones melódicas son fuertes y la banda tiene mucha energía durante sus actuaciones.

–Ha compuesto alguna de las bandas sonoras más importantes de las películas de su padre Clint Eastwood. ¿Qué busca cuando crea estas composiciones?

–La música de cine debe ser compatible con lo que ya está en la pantalla. Intento encontrar los momentos musicales más importantes en una película y empiezo a componer desde allí.

–Viene de una familia muy artística, especialmente relacionada con la gran pantalla. ¿Qué le hizo decidir la música en lugar de actuar o dirigir?

–Siempre me ha gustado la música, desde que era muy joven. Tanto mi madre como mi padre son grandes fanáticos, especialmente del jazz, así que siempre crecí con música. Pensé que podría intentar ser director de cine cuando era adolescente, pero decidí que me encantaba la música más que hacer películas.

–Mirando hacia atrás, ¿cree que el arte, la música y la cultura serían tan importantes en su vida si no hubiera sido el hijo de Clint Eastwood?

–Esa es una buena pregunta. Ciertamente me expuse a mucha música, arte y películas mientras crecía, así que eso ayudó a dar forma a mi gusto y conocimiento de esas cosas. Aunque me gustaría pensar que hubiera tenido el deseo de convertirme en artista aunque no hubiera crecido en ese ambiente. Es algo que me viene de forma natural y creo que soy bueno.