Jurowski cancela su cita en el Palau de la Música y le sustituye Fischer El maestro ruso, que iba a dirigir a la Orquestra of the Age of Enlightment, suspende su gira española por motivos de salud REDACCIÓN Martes, 28 mayo 2019, 00:35

valencia. El director Vladimir Jurowski, que tenía previsto dirigir en el Palau de la Música de Valencia mañana a la Orchestra of the Age of Enlightenment, ha cancelado su gira española por motivos de salud y será sustituido por el suizo Thierry Fischer.

El programa será el mismo que estaba anunciado con la 'Serenata para cuerdas' de Edward Elgar; el 'Concierto para violín y orquesta' de Richard Strauss con la concertista Alina Ibragimova, y la 'Sinfonía nº 2' de Jean Sibelius, una obra de inicios del siglo XX, que será interpretada per una orquesta de instrumentos de época.

Thierry Fischer es director de la Orquesta Sinfónica de Utah desde 2009 y «ha revitalizado esta formación mediante una programación creativa, actuaciones con excelentes críticas, así como nuevas grabaciones», destacó ayer el Palau en un comunicado.

Entre sus compromisos recientes se encuentran colaboraciones con la Boston Symphony, London Philharmonic, Royal Philharmonic, Filarmónica de Bergen, Filarmónica de Róterdam, BBC Symphony, Maggio Musicale de Florencia, Orquesta del Mozarteum de Salzburgo, Orquesta de la Suisse Romande. Como director principal de la BBC National Orchestra de Gales, desde 2006 al 2012, Fischer dirigió todos los años en los BBC Proms y realizó giras internacionales.

Por su parte, Alina Ibragimova «adquirió una gran reputación como una de las violinistas más sorprendentes de su generación interpretando música del barroco con nuevas lecturas, tanto en instrumentos modernos como de época». Además de las actuaciones de conciertos del repertorio estándar, sus apariciones en los Proms con varias obras de Bach «han sido alabadas por la crítica internacional».