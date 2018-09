"Iturbi era un dios. Con él toqué para recaudar fondos tras la riada de 1957» El músico, que el próximo martes actúa en el Palau de la Música, fue maestro de Ramón Tebar, hoy titular de la Orquesta de Valencia: «Recuerdo su rapidez de reflejos» Joaquín Achúcarro Pianista CÉSAR RUS Sábado, 22 septiembre 2018, 00:30

valencia. La familia de Joaquín Achúcarro estaba muy relacionada con la música. Entre sus miembros figuran algunos de los fundadores de la Sociedad Filarmónica de Bilbao y de otras instituciones artísticas. Era una afición tan arraigada que su abuelo se reunía después de cenar con otros tres amigos para tocar en casa cuartetos de Haydn y Brahms. Achúcarro continúa contagiado por la pasión de la música. A punto de cumplir 86 años, no pierde el entusiamo. Ni su vinculación con Valencia. En la entrevista con LAS PROVINCIAS, el pianista vasco echa la vista atrás sobre su carrera y aborda su relación con la capital del Turia.

-El próximo martes vuelve a actuar con la Orquesta de Valencia (OV), con la que luego viajará a Soria. ¿Qué recuerdos le trae esta ciudad?

-Una de mis primeras aventuras concertísticas fue en Valencia en un recital para la Sociedad Filarmónica, antes de ganar el concurso de Liverpool y antes de que empezase este carrusel de conciertos y compromisos que no acaba nunca.

-¿Qué edad tenía?

-Unos 20 o 21. Y la última vez que toqué con la OV fue con Walter Weller hace ocho años interpretando 'Noches en los jardines de España'.

-También ayudó con sus conciertos para recaudar fondos en la riada de 1957.

-Estaba yo preparado para ir a estudiar a Viena y me llamó Iturbi. Y naturalmente le dije que sí y fuimos con la OV a tocar en Bilbao y en Burgos.

-¿Qué supuso Iturbi para usted?

-Yo a Iturbi lo veía como a un dios. Tenía 15 años cuando toqué la primera vez para él. En ese momento se estaba dudando sobre si yo sería pianista o no; entonces toqué para Iturbi y le preguntaron aquello de que si yo valía. Parece ser que Iturbi contestó: «Si yo hubiese tocado como ese chico a los 15 años, me hubiese dedicado al piano».

-Como ha mencionado, su relación con Valencia está íntimamente ligada a su relación con la OV, este martes actúa con su nuevo titular, Ramón Tebar, ¿han trabajado ya juntos?

-No. Bueno, hemos trabajado juntos porque yo le di unas masterclass cuando él tocaba el piano y también en los cursos de León de piano y orquesta; él entonces estaba ya entre los aspirantes a directores de orquesta. Recuerdo la rapidez en el gesto, la rapidez de reflejos que tenía. Después hemos tenido una amistad enorme. Estuvimos en Miami el día que le ofrecieron ser titular allí y desde entonces estábamos deseando trabajar juntos.

-Después esos 60 años que lleva trabajando con la OV, ¿qué opinión le merece su evolución y qué lugar cree que ocupa entre la orquestas españolas?

-Está en primerísima división. Sin dudar.

-Una de las cosas que despierta admiración hoy en día, es que a punto de cumplir 86 años siga con una carrera imparable. ¿Cuál es el secreto?

-No sé cuál es el secreto, lo que sí sé es que tengo un gran entusiasmo por lo que hago. También intento administrar mis energías: cuándo las puedo gastar y dónde las puedo gastar. Antes no tenía que hacerlo.

-Pero a nivel de trabajo, ¿qué tipo de disciplina sigue para mantenerse?

-Pues una cosa que me dijo Iturbi: «Pase lo que pase, cuando te levantes vete al piano y estudia las dos horas que tienes que estudiar». Luego el día te traerá lo que te traiga, pero esas primeras horas de estudio no hay que abandonarlas nunca.

-Su agenda sigue repleta, no parece que se plantee la retirada.

-Ya me la planteará Cronos, el implacable. De momento vamos a luchar.

-¿Y hay una influencia de ese paso del tiempo y esa experiencia en sus interpretaciones?

-Desde luego. Estudiando todos los días siempre se descubre algo nuevo y esa novedad se añade a la interpretación. Uno no se da cuenta de ese progreso, de cómo se ven las cosas con más profundidad. Ahora me está pasando una cosa: yo antes veía la partitura como una especie de datos que tenía que respetar. Y en este momento estoy empezando a ver al hombre detrás de la partitura: las patadas en el suelo de Beethoven, las oleadas de mar embravecido en Brahms, las pinceladas maravillosas de Mozart... ves a la persona detrás. Eso es algo que ahora veo clarísimo. A veces tengo la sensación de estar hablando con ellos a través de su partitura y encontrar retratos psicológicos en ellas.

-En ese sentido, usted a veces toma la palabra en los recitales para hablar de las obra. A mí me admira su capacidad de síntesis para dar en la esencia de las obras.

-A mí me da miedo que esas ideas sean disparatadas.

-Le digo sinceramente que a veces ha hablado de obras que yo había estudiado y sólo las he entendido después de escucharle a usted explicarlas.

-Creo que merece la pena compartir mis impresiones de la obra con el público, porque el público escucha las obras de otra manera cuando las conoce.

-¿Ha pensado en plasmar ese conocimiento en algún libro?

-Cuando el piano deje de robarme 4 o 5 horas diarias quién sabe, si es que me deja de robar. Ese monstruo con sus 12.000 piezas distintas.

-¿Sabe que esta vez hay piano nuevo en el Palau de la Música? Se compró el año pasado.

-Estoy seguro que será un piano magnífico. Aunque los pianos necesitan algo de rodaje, como los coches. Lo que sí tienen en Valencia es un técnico estupendo como es Javier Clemente.

-En esta ocasión interpretará el concierto de Grieg. ¿Qué supone esta obra para usted?

-La primera vez que lo toqué tenía 17 años. No sé si se sabe que mi abuela era prima de Grieg. Mi abuela era hija de un noruego que vino a Bilbao y era pariente suya.

-Desde su experiencia como pianista y como docente, ¿cómo ve el futuro de este instrumento?

-No lo sé. No sé cómo va a ser el mundo. La tecnología lo cambia todo frenéticamente. Como presidente de concursos, observo que muscularmente los pianistas jóvenes de hoy son muy superiores a lo que eran los pianistas jóvenes en mi tiempo. Son tan superiores como los más grandes virtuosos de todos los tiempos. La interpretación... eso ya es otra cosa. En el piano, hoy en día, se está produciendo, por llamarlo así, la invasión de oriente en el mundo musical: China, Japón y Corea. Son culturas distintas. En este momento están interpretando la letra musical, pero eso de lo que hemos hablado, el diálogo con el compositor, todavía no ha llegado. O puede que no llegue y terminemos escuchando a Beethoven como quieren los chinos que se interprete. Mientras estamos hablando hay 50 millones de chinos estudiando piano.