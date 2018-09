Ismael Serrano inunda de memoria Les Arts

En 1997 Ismael Serrano lanzaba el tema 'Papá cuéntame otra vez'. Con la gira 'Hoy es siempre', que recaló este sábado en el Palau de Les Arts, el cantautor madrileño celebra los 20 años que lleva subido a las tablas. «Este concierto hace un repaso de lo vivido, del olvido y de lo que aún queda pendiente», afirmó al arranque del concierto.

El escenario de les Arts se convirtió en un antiguo desván lleno de objetos que recordar, y, en medio, Ismael Serrano, que viajó por la memoria del pasado. 'Ven', 'Pequeña criatura', 'No estarás sola', 'Acuérdate de vivir', 'Sin ti a mi lado', 'La extraña pareja', 'La llamada', 'Ana', 'El bando vencido' o 'Canciones para una recién nacida', son algunos de los temas que interpretó. Hubo numerosas sorpresas en el repertorio, como 'Todo cambia', de la argentina Mercedes Sosa u 'Ojalá' de Silvo Rodríguez. Tampoco se olvidó de Joaquin Sabina, otro de sus maestros al que homenajeo con 'Y sin embargo'.

La gala, que pese a no colgar el aforo completo llenó el coliseo, fue conducida por una rosa roja, que despertó ante la voz del poeta. No faltaron los toques de humor en la noche, que bajo una luna estrellada y una ventana de infinitos fondos, lograron despertar conciencias de un público emocionado. De cara a la realidad, no se olvidó de los problemas que nos envuelven y quiso brindar por el cierre de una etapa, el silencio de la transición. «Existía un mausoleo y al fin se revisa el relato escrito por nuestros padres. El reproche estaba hecho por la juventud», añadió.

Un público entregado

Entre actuación y actuación, un microrrelato de Ismael Serrano sorprendía al patio de butacas. Trucos de magia o escaleras plegables dentro de una maleta dejaban al público expectante. Muchos, se dejaron llevar por la conmoción. «Guapo», «bonico», «menudo tipazo» fueron algunos de los piropos que lanzaron al artista. sS

«Ismael un concierto tuyo nos rescata del naufragio», gritó una de las asistentes. Y es que, a pesar del tiempo pasado, las letras del cantautor siguen cargadas de la indignación de una generación que se quedó sin voz. Ahora, renovado el mensaje, toca mirar por «un futuro mejor. Seguir buscando y celebrando con la fuerza de la música».