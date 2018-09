Ismael Serrano: «Las canciones están perdiendo profundidad y poesía» El cantautor Ismael Serrano en su estudio. / alberto ferreras El artista, que celebra mañana veinte años de carrera en Les Arts, defiende el valor terapéutico de la música ALBA MARTÍNEZ VALENCIA. Viernes, 28 septiembre 2018, 01:01

El cantante Ismael Serrano, la voz de la generación sin relato y de los cantautores de los 90, regresa a Valencia para soplar las velas y celebrar los 20 años que lleva subido a los escenarios. Su gira 'Hoy es siempre' es una recopilación de sus clásicos como 'Papá cuéntame otravez' o 'Vine del norte', aunque incluye nuevos temas a los que le acompañará una puesta en escena «casi de musical».

- Tras 20 años, ¿qué queda de aquel cantautor de 'Atrapados en azul'?

-Le puse el título de 'Hoy es siempre' a la nueva gira parafraseando a Antonio Machado porque, a día de hoy y como entonces, la música siempre sigue teniendo el valor terapéutico que tenía cuando empecé. Sigue acompañándome y sigo poniéndome nervioso cada vez que me subo a un escenario. Me muevo por las mismas emociones y las mismas ideologías.

-Actúa en el Palau de les Arts, un espacio dedicado a la ópera y a grandes espectáculos. ¿Los auditorios de este tipo casan bien con su música?

-Debieran. Llevamos un proyecto ambicioso con una puesta en escena casi de musical y recreamos una especie de desván. Otra cosa es que estén acondicionados acústicamente. De gira, te encuentras auditorios muy bonitos pero que están acondicionados para la música clásica. El reto es poder llegar bien al público.

-¿Cómo definiría su relación con el público y las salas valencianas?

-Valencia nos ha tratado muy bien desde el primer disco, cuando hicimos un acústico en la radio. El año pasado estuvimos en el Palacio de Congresos presentando esta misma gira y se agotaron las entradas con mucha antelación. Hemos querido repetir por el gran apoyo.

-En su nuevo trabajo canta también a Silvio Rodríguez y Sabina. ¿Podría sonar ahora una canción como 'Y sin embargo cuando' en la radio y ser comercial?

-Muchas veces me lo pregunto. ¿Hasta qué punto esas canciones de la crónica social y sentimental podría sonar en la radio? Sería difícil. Esa música que se empeña en hablar de las frustraciones colectivas no tiene mucho espacio, aunque un día sonaron en la radio. Estas canciones apuntan hacia una reflexión en profundidad que estamos perdiendo. Perdemos el matiz, la poesía. Se ha impuesto de forma general una estética musical que tiene que ver con el escapismo.

-Ha sido uno de los artistas más fieles a esa poesía de cantautor. ¿Se lanzaría alguna vez fenómenos actuales como el reggaeton?

-No se trata del género sino de las fórmulas musicales que impone la industria. Una canción puede acercarse al reggaeton y decir cosas muy interesantes. Si esa tendencia machista se impone en las plataformas musicales, difícilmente tienen cabida otras ofertas que merecerían la atención del oyente. No existen plataformas de difusión para música alternativas.

-¿Cómo ha evolucionado la industria musical desde su debut?

-Se venden muchos menos discos. A día de hoy, el trabajo del disco ha quedado devaluado. Se ha vuelto a los orígenes, a la creación de singles. Lo conceptual no interesa y se busca el impacto y la viralización. Las radios son mucho más herméticas. Cuando yo empecé sonaban los cantautores y a día de hoy es muy difícil encontrar su música.

- En su nuevo tema 'Ven' dice que «somos el lamento de una vieja herida», ¿cree que con la exhumación de Franco el gobierno está cerrándola?

- No veo una gran noticia. La sepultura de un dictador no tendría que sorprender. Solo puedo entender la controversia desde el que siente afecto hacia los regímenes fascistas. No comprendo que alguien haga aspavientos. No procede ese retraso. Es algo que debería haberse hecho.