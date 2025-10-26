Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Gustavo Santaolalla y 'The last of us' hechizan Valencia

El compositor, ganador de dos premios Oscar, ha actuado este sábado en el Palacio de Congresos

Antonio Badillo

Antonio Badillo

Valencia

Domingo, 26 de octubre 2025, 01:14

Comenta

La magia auténtica, blanca e inspiradora, no necesita el artificio de los conjuros. Cuando del ronroco convertido en chistera comenzaron a saltar arpegios, uno tras ... otro melancólicos, desapareció Santaolalla, el Palacio de Congresos incluso, hasta Valencia entera, y de pronto donde hubo músicos se pudo ver deambular a Joel y Ellie por su desfiladero entre la vida y la muerte; donde espectadores a Ennis y Jack, dos cowboys atrapados por el amor prohibido en las faldas de una montaña de Wyoming; donde tramoya a Brad Pitt enredado en su torre de Babel. Porque la música de Gustavo Santaolalla es magia, suena andina, a ratos country, se extiende hasta el infinito como la pampa bendita que lo parió, y todo ello lo pudo disfrutar este sábado Valencia, embelesada por el pentagrama de un compositor de película.

