Urgente Lluvia de premios en la Primitiva del sábado: cuatro acertantes se reparten 200.000 euros
Raphael en el escenario del Roig Arena, durante su concierto.

Raphael en el escenario del Roig Arena, durante su concierto. Jesús Signes

La gran noche de Raphael en Valencia

El artista de Linares hace levantar del asiento a los asistentes al Roig Arena | El auditorio roza el lleno para disfrutar de 'Raphaelismo', un espectáculo que rememora toda la trayectoria del cantante

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:05

Puntual como un reloj suizo, los músicos de Raphael tocaron los primeros acordes en el Roig Arena. 'Raphaelísimo' daba comienzo. Más vivo que nunca, con ... un sonido impresionante, comenzaba un espectáculo esperado por las casi 20.000 personas que llenaron el nuevo auditorio de la ciudad de Valencia. Con esa sonrisa que tanto le define, Raphael daba comienzo con 'La noche' y sonó como un 'spoiler' de lo que iba a ser la velada.

