Aitana, en la alfombra roja previa a la gala. IVÁN ARLANDIS

Todos los ganadores de LOS 40 Music Awards en Valencia

Aitana ha sido una de las grandes triunfadoras en el Roig Arena, donde también ha protagonizado una de las últimas actuaciones

Moisés Rodríguez

Valencia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 02:16

Comenta

Si alguien lanza la pregunta sobre quien ha sido el rostro de LOS 40 Music Awards by Santander celebrado en Valencia, la respuesta será casi unánime: Rosalía. La artista catalana ha asombrado al mundo con el estreno de 'Reliquia', el segundo tema de 'Lux', su nuevo disco, y ha estado presente de forma u otra de forma discontinua a lo largo de toda la gala. Y la barcelonesa ha destacado no porque hayan faltado otras actuaciones notables, como la de Ed Sheeran, Feid, Morat, Rels B, Pablo Alborán (presentando también su nuevo disco, 'Kilómetro 0') y Aitana.

Esta última ha sido la última estrella que ha brillado en una noche para el recuerdo en el Roig Arena. Y para la emoción, pues en todo momento ha estado presente el recuerdo de los afectados por la dana. Alborán también ha tenido en su memoria a la planta séptima de La Fe en Valencia y, en concreto, a la unidad del trasplante de médula.

A lo largo de toda la noche, se han repartido los distintos galardones que reconocen a los principales artistas musicales de España, pero también a algunos a nivel internacional. Estos son todos los premios que se han entregado en la gala celebrada en Valencia:

Premios Global Icon:

Rosalía, Ed Sheeran. Nicky Jam y Pablo Alborán.

Categoría España:

Mejor Artista o Grupo: Aitana

Mejor Artista o Grupo Revelación: Naiara

Mejor Artista Urbano: Rels B

Mejor Álbum: La Jauría (Dani Fernández)

Mejor Canción: El Último Día De Nuestras Vidas

Mejor Vídeo Musical: Haz lo que quieras conmigo (Walls)

Mejor Colaboración: ¿Y si lo hacemos?

Mejor Artista o Grupo en directo: Dani Martín

Mejor Festival o Evento Musical: Love the Twentie

Mejor Gira o Concierto: Metamorfosis Season (Aitana)

Mejor Artista o Grupo Del 40 al 1: Nil Moliner

Mejor Artista LOS40 Summer Live: Bombai

Categoría Internacional

Mejor Artista o Grupo: Ed Sheeran

Mejor Artista o Grupo Revelación: Huntr/x

Mejor Canción: Stargazing (Myles Smith)

Mejor Álbum: Play (Ed Sheeran)

Categoría Global Latina: Emilia

Mejor Artista o Grupo Urbano: Mora

Mejor Canción Latina: Capaz (Merengueton) Alleh y Yorghaki

Mejor Canción Urbana: Blackout (Emilia, Tini y Nicki Nicole)

Mejor Álbum Latino: Borondo (Beéle)

Mejor Álbum Urbano: Debí Tirar Más Fotos (Bad Bunny)

Mejor Artista o Grupo en directo: Morat

Mejor Artista o Grupo Revelación: De La Rose

Mejor Colaboración Latina: Imagínate (Danny Ocean y Kapo)

Mejor Colaboración Urbana: Hiekka (Nicky Jam y Beéle)

Mejor Gira o Concierto: Fastest Tour (Feid)

Mejor Vídeo Musical: Carita Linda (Rauw Alejandro)

  El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
