Festival Love to Rock este fin de semana en Valencia: horarios y ubicación

S. Bonillo Viernes, 10 de octubre 2025, 12:00 Comenta Compartir

Love to Rock; festival que aúna música y alta gastronomía junto al mar en el entorno de La Marina de Valencia, celebrará su 6ª edición este fin de semana, 10 y 11 de octubre, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. Según ha informado el festival a través de un comunicado, el evento se llevará a cabo siempre y cuando no ponga en riesgo la seguridad del personal, los artistas y el público.

Por lo que, si el tiempo no empeora, el viernes 10 de octubre se abrirán las puertas a las 17.30h y los encargados de inaugurar el escenario principal Mainstage a las 18.30h será la banda valenciana Sienna. A continuación, el DJ Giorgio Bonetti que dará paso a las 20.00h a la actuación de Iván Ferreiro con las canciones de 'Trinchera Pop'. Bea Miau pinchará temazos después y a las 21.45h será el turno de Zahara con el show de 'Lento Ternura'. Isaac Corrales será el Dj previo a Lori Meyers, quienes a las 23.30h ofrecerán el último concierto de la noche con sus grandes éxitos. El escenario principal lo clausurarán Fat Gordon B2B Vruto Dj Set.

El escenario Pérgola lo abrirá con su sesión Bea Miau a las 19.15h y después Isaac Corrales a las 20.15h. La primera actuación será la de San Tosielo a las 21.45h con su repertorio cargado de humor; y Fat Gordon & Diógenes a las 22.45h pondrán el cierre de este escenario.

En la zona Love to Food, que estará en marcha desde la apertura de puertas con su oferta gastronómica, se ubicará el escenario Gastro, donde Obtuso será el Dj inaugural a las 20.00h; seguido de la actuación de la banda de indie pop castellonense Valiente Bosque a las 21.00h; de nuevo Obtuso a las 21.45h; y el último concierto será a las 23.00h con Vruto, el nuevo proyecto de Jorge de Second y Don Flúor.

En esta primera jornada de Love to Food, las propuestas de Germán Carrizo (Fierro), Diego Laso (Momiki Atelier) e Ismael Cano liderarán la zona gastro con un choripán con chimichurri de algas, un Temaki de anguila y las brasas de Maillard respectivamente. Además de todas estas propuestas culinarias, durante las dos jornadas Love to Food también contará con una selección de food trucks y un amplio espacio de descanso con mesas y sillas.

Durante el viernes, estará abierta la zona Love to Kids con actividades para los más pequeños de 19.00h a 21.00h.

Ampliar

Sábado 11 de octubre

El sábado 11 de octubre las puertas se abrirán por la mañana a las 10.15h y la primera actuación será a las 11.15h en el escenario Pérgola con el dream-punk con trazas de post- pop de La Milagrosa; seguidos de Vera Fauna a las 12.30h, que celebran sus diez años con 'Dime dónde estamos'; y los valencianos Los Invaders a las 13.45h. Los encargados de cerrar la mañana serán los Jajajajers set Dj. Por la tarde en este escenario desplegará su selección de canciones Toxicosmos a las 16.20h y después Pablo Cebrián a las 17.45h. El siguiente concierto será Puño Dragón con su rock alternativo a las 19.15h; de nuevo el Dj Pablo Cebrián a las 20.00h; la actuación de murciana HOONINE a las 21.15h y la Dj Sugar Mami que pondrá el broche final a las 22.15h.

En el Mainstage los primeros en actuar serán Biznaga a las 17.00h con su punk desde Madrid; después el Dj Colín Peters a las 17.45h; seguidos de los valencianos Santero y Los Muchachos a las 18.30h; Fat Gordon a las 19.30h; Carolina Durante con sus himnos generacionales a las 20.10h; Dj Obtuso a las 21.20h; Shinova con 'El Presente' a las 21.50h; la pinchada de Colín Peters a las 23.00h; y el cierre del escenario principal vendrá de la mano de Fangoria a las 23.30h con ATP_ATL (A todo piano, a todo láser)' en el que versionan sus hits. El cierre total de esta edición de Love to Rock será con Fat Gordon & Diógenes a la 1.00h en este escenario principal.

En el escenario Gastro, cuya zona Love to Food estará abierta durante todo el día, actuarán los Dj Theo (11.15h), Obtuso (12.30h), Toxicosmos (14.15h) y la Karaoke Rock Band a las 14.45h donde la gente subirá a cantar, pero serán músicos reales los que acompañarán como banda de directo. Por la tarde, abrirá Obtuso a las 16.45h; seguido del dúo de synth-indie-pop Valancea a las 18.00h; de Colin Peters a las 19.00h; la actuación de los valencianos Huracán Romántica, proyecto actual de Gerardo Sanz, quien fuera cantante de La Pulquería las 21.00h; y el cierre o pondrán los también valencianos Calivvla y su post-punk de corte clásico.

El sábado 11 de octubre en Love to Food cocinarán Rakel Cernicharo (Karak), Junior Franco (Paraíso Travel), Rafa Morales (Senzillo), Roger Julián (Simposio) y de nuevo Ismael Cano (Maillard Brasas). Las propuestas de cada uno de ellos serán respectivamente: Croquetón al estilo Raquel, Sándwich Cubano, Pâté en croûte con crema de ajo negro y crunch de cebolla y Brioche de boniato y calabaza relleno de costilla asada.

Love to Kids permanecerá abierta de 11.00h a 21.00h durante esta jornada con un programa de actividades especialmente dirigido a los más pequeños para que toda la familia disfrute del evento. Cabe recordar que los niños y niñas hasta 2 años no pagan entrada para acceder al festival.

Últimos abonos y entradas de día disponibles

Las entradas generales de día para el viernes 10 de octubre tienen un precio de 49,90€ (10,90€ para los niños hasta 13 años). Las entradas de Grada y Vip están agotadas para este día. Para el sábado 11 de octubre Las entradas generales son 54,90€ (15,90€ la de niños); las entradas Grada están agotadas y la entrada Vip son 84,90€.

Los abonos están al precio de 69,90€ (20,90€ niños) y ya no quedan abonos de Grada ni Vips.

Las entradas de grada permiten acceder a zona sentada con visión elevada del recinto y WC's exclusivos, y las Vip, dan acceso tanto a la grada con visión elevada del recinto como a la plataforma VIP desde la que se ve la dársena y el mar, ambos con mobiliario, WC´s exclusivos.