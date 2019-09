Ferran Palau y N*gen completan el Deleste EP Miércoles, 25 septiembre 2019, 00:46

La octava edición del Deleste Festival completa su programación con la incorporación de Ferran Palau, líder de Anímic, y la prometedora banda N*gen, junto a los ya anunciados Manel, Second, Pony Bravo, The New Raemon & Paula Bonet, Mueveloreina y Alavedra, aunque puede que quede «alguna sorpresa por anunciar». Las entradas siguen a la venta con el 60% del aforo completado. Los conciertos se celebrarán el sábado 9 de noviembre, por primera vez al aire libre, en el antiguo cauce del río Turia a la altura de los jardines del Palau de la Música. El Deleste busca atraer a 3.000 espectadores.