Fangoria: «Nos gusta lo dramático. Queríamos temas de telenovela»

Fangoria, compuesto por Alaska y Nacho Canut, cumple treinta años. Y los autores del mítico '¿A quién le importa?', han sacado disco. Ahora una primera entrega. Seguirá una segunda. En cada una, 13 versiones de otros autores y dos temas propios. Recorren la historia del pop de las últimas tres décadas versionando a Carlos Berlanga, Los Planetas, OBK o Los Sencillos, entre otros. Los dos intérpretes visitaron ayer Valencia para firmar discos. En conversación con LAS PROVINCIAS explicaron la motivación de 'Extrapolaciones y dos preguntas', título de su disco número 13.

-Treinta años después, ¿qué es Fangoria?

-Exactamente lo que queríamos que fuera. Somos los dos con la posibilidad abierta de colaborar con quien, cuando y donde queramos. Para eso hicimos Fangoria como era, una especie de grupo abierto en el que nosotros somos los que somos, pero al no ser el típico grupo de cinco personas, que siempre tienen que hacerlo todo ellos, nosotros podemos cambiar de estilo, de músicos, de productores, de casi todo.

-¿Por qué celebrar el 30 aniversario con versiones de otros autores?

-Creíamos que ibas a decir ¿por qué celebrar el aniversario? Antes se celebraba los cien años, treinta parecen muy pocos. Pero como ahora todo se celebra y sabíamos que íbamos a tener que hacer algo, en lugar de un grandes éxitos, lo hacemos, pero de otras personas, no nuestros. En realidad el hilo conductor eran 30 versiones, como años; 15 en cada disco, este es el primer volumen, 13 versiones y dos propias. Lo que nos llevó a meter dos temas nuevos en cada uno fue tener la opción de usar canciones nuestras para que fueran los singles y no tener que elegir una frente a otra, que es un poco feo.

-'Extrapolaciones y dos preguntas' es el título del trabajo, sus canciones propias son ese par de interrogantes , ¿cuáles son y por qué?

-'¿De qué me culpas' y '¿Quién te has creído que soy?'. ¿Por qué? Pues son dos preguntas muy dramáticas, a nosotros nos gusta el drama. Otra más normal, como '¿en qué calle vives', sería graciosa, pero queríamos algo de telenovela, más dramático. Tú siempre dices -señala Alaska refiriéndose a Nacho Canut- que te imaginas a dos divas tipo Bette Davis o Joan Crawford diciéndoselo la una a la otra.

-¿Fangoria se culpa de algo?

-No. No creemos en la culpa, no tenemos arraigado ese sentimiento.

-¿Y quién se han creído que son?

-¡Ah! Esa es más difícil, ¿quién soy? De alguna forma tiene un poco de soberbia por nuestra parte porque es algo como, pero tú ¿quién te crees que soy yo?

-¿Por qué han elegido estas versiones y no otras?

-La mayoría eran las comunes; no hubo ni que hablarlo. Cada uno vino con su lista y de las 26, coincidían veinte. Las otras las fuímos rellenando y equlibrando. Hay algunas que tenían que estar y que, además, que creas que puedes cantarlas.

-¿Es un homenaje a la música española?

-Sí, a los artistas que todo el mundo conoce porque en su momento fueron vendedores de éxito masivo, y a los que proceden de discográficas independientes. Son temas de éxito masivo en los 90 que siguen siendo importantes. Son clásicos; es lo que tienen algunas canciones perfectas del pop, que creemos que son las que hemos elegido.

-Se dice que no se venden discos.

-Menos que antes, pero es que se vendían muchísimos. Ahora se venden discos como se venden libros o cuadros. Ahora el disco es un objeto más preciado, antes eran como churros. Se escucha la música de otra forma. Comprar discos se ha convertido en objeto de culto, como adquirir un jarrón. A nosotros nos viene bien porque un disco siempre ha sido objeto de culto, y parece que está en consonancia con lo que ahora sucede.