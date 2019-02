Dos exalumnos de Berklee College Valencia, distinguidos en los Grammy 2019 REDACCIÓN Viernes, 15 febrero 2019, 00:52

Dos exalumnos de Berklee College de Valencia forman parte de dos álbumes galardonados en la 61 edición de los premios Grammy, celebrada el pasado domingo 10 de febrero en Los Ángeles.

La Spanish Harlem Orchestra, de la que Jeremy Bosch forma parte, fue premiada con el Grammy al mejor álbum latino tropical por 'Anniversary'. Ricky Lucchese, por otra parte, participó como trombonista en el álbum de Beyoncé y Jay-Z 'Everything is Love', que obtuvo el Grammy al mejor álbum urbano contemporáneo.

Aunque en distintos años, ambos músicos formaron parte de los programas que Berklee imparte en su campus de Valencia, el único que la prestigiosa escuela de música contemporánea tiene fuera de Estados Unidos.

Jeremy, de origen puertorriqueño, es cantante, compositor y flautista. En 2012 fue alumno del campus de Berklee en Valencia como parte de la primera promoción del programa Study Abroad, donde los estudiantes de Berklee en Boston tienen la oportunidad de venir a Valencia para completar su formación.

El caso de Ricky Lucchese es similar ya que fue seleccionado en el año 2012 para formar parte la primera edición del master Contemporary Performance que Berklee imparte en Valencia.

En la actualidad Berklee Valencia acoge anualmente alrededor de 300 alumnos de más de 40 nacionalidades. El citado campus ubicó su sede en Valencia en 2011. El campus ofrece masters en 'Scoring for Film, Television, and Video Games'; 'Contemporary Performance'; 'Global Entertainment and Music Business' y 'Music Production, Technology and Innovation'.