«El escenario del Medusa es una locura»

Paul Harding, más conocido como «El Hornet» es un dj australiano, fundador y miembro de la banda de género drum and bass y rock electrónico, Pendulum. El grupo ha actuado en la segunda jornada del Medusa Festival y LAS PROVINCIAS ha podido hablar con ellos minutos antes de su actuación.

-En Pendulum sois asiduos a actuar en España. ¿En qué lugares habéis pinchado?

-Creo que he pinchado en todas partes en España, de verdad, no puedo pensar en un sitio en el que no haya pinchado o visitado. Tengo una residencia en Ibiza y suelo pinchar en Razzmataz, Amnesia... El mes próximo voy a actuar en San Sebastián. Mi primera vez en España fue hace 15 años y fue un concierto espectacular.

-El Medusa Festival es un evento joven pero que ya atrae a miles de personas y a Djs de gran renombre. ¿Qué opinion te merece?

Cuando estoy en un festival me fijo en dos cosas, el sonido y la producción. He estado enfrente del escenario y la acústica es buena y muy potente. El resto me da igual, el sonido es lo principal. Además el escenario es una locura. Acabo de llegar al Medusa así que poco a poco iré viendo más.

-¿Qué piensas del cartel del festival en esta edición?

Me parece increíble pero ¡más «Drum and Bass», por favor! Hay muchísimos artistas que me gustan, el cartel me parece que está lleno de grandes nombres, creo que para esta zona de España, son buenos conciertos. Pero me gustaría que hubiera más de mi género, «Drum and Bass», ya que creo que somos los únicos que lo pinchamos aquí.

-¿Qué piensas de Cullera como ubicación para celebrar un festival de música EDM?

¡Me parece un lugar excelente! Es un lugar hermoso con buenas playas, gente relajada y alegre y no es excesivamente caluroso. Definitivamente es un buen lugar para celebrar un festival. Me recuerda al tiempo que hace en Australia, de donde yo soy, y me gusta mucho.