El escenario del festival Love the 90's toma forma Jueves, 30 mayo 2019, 00:37

El festival Love the 90's afronta su tercera edición en Valencia. El escenario de los conciertos comienza a tomar forma en el lago del Museo Príncipe Felipe. El cartel lo protagonizan Haddaway, Culture Beat, Dr. Alban, 2 Brothers on the 4th floor, The Outhere Brothers, La Bouche, J-L Milford AKA John Westley, Chimo Bayo, Double You, Whigfield, Kriss, 2 Unlimited, Simone Jay de Netzwerk y The Jumper Brothers. Los seguidores de la música dance y electrónica tienen una cita el sábado en Valencia.