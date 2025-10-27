Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Aitana, durante un concierto. Francisco Guerra / Europa Press

Las entradas para el segundo concierto de Aitana en el Roig Arena también se agotan en minutos

La cantante actuará en el recinto valenciano los días 21 y 22 de mayo de 2026

José Molins

José Molins

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 15:29

Comenta

Las entradas para el segundo concierto de Aitana en el Roig Arena también se han agotado en sólo unos minutos. Después de completar el aforo para la actuación del 22 de mayo de 2026, la cantante ofreció la semana pasada una nueva fecha, que era el día anterior, 21 de mayo, y cuyas entradas salían a la venta a las 15 horas de este lunes. Pero en apenas tres minutos se han vendido todas las localidades.

Será la primera vez que Aitana dé un concierto en solitario en este nuevo recinto valenciano, tras haber actuado ya en el estadio Ciutat de València o la Ciudad de las Artes en años anteriores. Será dentro de la gira Cuarto Azul World Tour con la que presenta su nuevo disco. La catalana cuenta con cientos de miles de fans en España, como demuestra la velocidad con la que se venden todos los tickets.

Desde su aparición como cantante tras concursar en Operación Triunfo, Aitana no ha dejado de ganar popularidad y actualmente es una de las cantantes con más seguidores en todo el país, especialmente entre el sector juvenil femenino.

