Un momento de uno de los ensayos de 'Enemigo del pueblo'. MIGUEL LORENZO/MIKEL PONCE/LES ARTS

'Enemigo del pueblo', un canto a la esperanza con estreno mundial en el Palau de Les Arts

El valenciano Francisco Coll, reciente Premio Nacional de Música, asume la composición de una obra coproducida con el Teatro Real de Madrid: «La dana me produjo una tremenda tristeza, aunque siempre he compuesto con tensión social» | La ópera, que se inspira en el texto de Ibsen, es un «gran acontecimiento cultural»

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:10

El Palau de Les Arts celebra su vigésimo aniversario a lo grande: una producción propia de estreno mundial con música a cargo de un valenciano ... a quien muchos consideran como el compositor español con más proyección internacional. Francisco Coll, último Premio Nacional de Música en la modalidad de composición, empezó a generar arte en un pentagrama con diez años. Comenzó tocando un trombón mientras pateaba asfalto con la banda 'L'Amistat', de Quart de Poblet. «En Valencia ya sabéis que no sólo ocurre en las Fallas, cualquier celebración es una buena excusa para sacar la música a la calle», ha señalado el músico ahora afincado en Suiza. 'Enemigo del pueblo' es una adaptación de la obra homónima escrita por Henrik Ibsen en 1982, que plasma el peligro que sufre la humanidad de anteponer el dinero a la integridad de las personas. Coll emplea como hilo conductor el pasodoble, que se percibe desde la obertura, hasta el desenlace, hora y media después, con un mensaje de esperanza.

