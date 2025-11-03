'Enemigo del pueblo', un canto a la esperanza con estreno mundial en el Palau de Les Arts

El Palau de Les Arts celebra su vigésimo aniversario a lo grande: una producción propia de estreno mundial con música a cargo de un valenciano ... a quien muchos consideran como el compositor español con más proyección internacional. Francisco Coll, último Premio Nacional de Música en la modalidad de composición, empezó a generar arte en un pentagrama con diez años. Comenzó tocando un trombón mientras pateaba asfalto con la banda 'L'Amistat', de Quart de Poblet. «En Valencia ya sabéis que no sólo ocurre en las Fallas, cualquier celebración es una buena excusa para sacar la música a la calle», ha señalado el músico ahora afincado en Suiza. 'Enemigo del pueblo' es una adaptación de la obra homónima escrita por Henrik Ibsen en 1982, que plasma el peligro que sufre la humanidad de anteponer el dinero a la integridad de las personas. Coll emplea como hilo conductor el pasodoble, que se percibe desde la obertura, hasta el desenlace, hora y media después, con un mensaje de esperanza.

Así lo ha expresado este lunes en el propio Palau de les Arts, donde se estrenará la pieza este miércoles 5 de noviembre a las 19:30 horas. Habrá otras dos funciones, el viernes a la misma hora y el domingo a las 18. Luego irá, en febrero, al Teatro Real de Madrid, que ha coproducido la pieza. «Y esperemos que después se siga estrenando y pueda convertirse en un clásico de la ópera contemporánea. Así se ha expresado Jesús Iglesias Noriega, director artístico de Les Arts, que ha dado en valor la llegada de esta obra al coliseo: «Es un gran acontecimiento cultural, y Valencia lo tiene que vivir como tal. Esta va a ser una fecha de una relevancia ineludible para este teatro, y esperemos que no tengamos que esperar otros 20 años para estrenar una ópera de nueva creación».

'Enemigo del pueblo' cuenta con la creación (y dirección) musical de Francisco Coll, que ha realizado un tándem perfecto con Álex Rigola como director de escena y, además, creador del libreto. Jesús Iglesias Noriega también ha destacado la presencia, entre el elenco de actores, de dos intérpretes formados en Les Arts: Moisés Marín en el papel de alcalde y de Isaac Galán como Mario. «Quiero agradecer también el compromiso de la Orquesta de la Comunitat y el Coro de la Generalitat el compromiso con el proyecto, se han enganchado a él desde el primer momento», ha subrayado el director artístico del recinto.

Ampliar Francisco Coll y Álex Rigola. M. R.

La obra se sitúa en un pueblo en el que la mayoría de sus habitantes viven de forma directa o indirecta gracias a un balneario en el cual se encuentra una contaminación generada por las granjas del entorno. Ahí se genera un dilema: parar la actividad de toda la localidad para cambiar la infraestructura y renunciar a los ingresos de una temporada, o seguir con la actividad como si nada hubiera ocurrido. «Vemos las playas contaminadas pero que a la vista son preciosas, la cuestión es que no se ve y se podría esconder. Este espacio se va oscureciendo, que nos permite que funcione sobre lo que está sucediendo», ha señalado Álex Rigola al hablar sobre la escenografía.

Para la creación musical, Francisco Coll recurre a sus orígenes y a sus raíces, algo que ha acostumbrado a hacer durante su carrera. Por eso quiso usar el pasodoble desde la obertura de la que es su segunda ópera de nueva creación tras el gran éxito que fue 'Café Kafka'. «Siempre he pensado que la música folclórica es el resultado de una inteligencia colectiva, no lo veo de menos valor. No lo veo algo trivial para nada. Me interesa porque es la música del pueblo y de ahí la conexión con la ópera», ha comentado el compositor valenciano, que ha añadido: «Me planteé escribir una obertura, y enseguida vi que si creaba pasodoble me iba a dar mucho juego. El coro eran los individuos y el pasodoble representaba el territorio.

Coll y Rigola representan la ópera moderna hasta en la trastienda de la creación. Ambos artistas han destacado la buena sintonía generada entre ellos, con la concreción de las frases por parte del autor del libreto para dejar espacio a la música. Y también han admitido que han usado mucho el whatsapp, con largas conversaciones que han permitido que ambos crearan una sinergia vital para esculpir la pieza a cuatro manos y dos mentes separadas entre sí miles de kilómetros. Y en el caso del valenciano, parte del trabajo lo ha tenido que realizar con un regusto a duelo, como el vivido por miles de vecinos de la Comunitat: la dana de hace más de un año.

«A mí me generó una tristeza tremenda hasta el punto de que voy a tener que pasar a hablar de otra cosa. Lo viví con mucha intensidad», ha reconocido el compositor cuando se le ha preguntado si la tragedia de 2024 ha afectado a su proceso creativo. Sobre esto, ha acertado a puntualizar: «Yo empecé a componer en 2005, y el 11 septiembre 2011 pasó algo duro. Comencé a componer con tensión. Vivimos en un mundo en el que parece que solo los extremos importen o llamen la atención. Metafóricamente he tratado de trasladar eso a mi música, que es eso por los graves y los autos, sutil a nivel de piano. Crea una tridimensionalidad continua y cierta tensión que cuando uno se expone se va acostumbrando».

Pese a esa tensión, en 'Enemigo del pueblo' y en la sociedad, sus autores quieren lanzar un mensaje de optimismo después de hora y media de ópera. «En el epílogo el mensaje principal es de esperanza. Sin embargo, tras toda la batalla en escena me parecía deshonesto acabar de esa manera», ha señalado Francisco Coll. «Quería que hubiera un mensaje oculto que si no lo digo nadie lo sabe, es puramente musical. En la vida todos sabemos que aunque tengamos proyectos la cosa no sale siempre. Decidí usar de forma totalmente destilada una armonía de la Sonata de Schumann para violín y piano. porque la escribió cuando ya estaba teniendo problemas mentales. Él fue internado en un psiquiátrico con la esperanza de curarse pero no lo consiguió. Este mensaje me parecía importante. Por una parte todo el mundo verá la parte optimista, pero también está el otro lado».