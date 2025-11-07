El emocionante homenaje musical de Nil Moliner a los afectados de la dana El intérpreté balear ha iniciado su actuación con unas estrofas del tema de 'Al meu país la plutja no sap ploure'

Moisés Rodríguez Valencia Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:49 | Actualizado 22:04h. Comenta Compartir

La gala de LOS 40 Music Awards by Santander ha estado repleta de guiños en homenaje a los afectados a la dana. Uno de los primeros han sido las palabras de cariño que ha pronunciado Rosalía cuando ha recogido su premio, ya un rato después de haber interpretado 'Reliquia'. Pero justo antes de que la barcelonesa regresase al escenario había actuado Nil Moliner.

Al meu país de Nil Moliner ya ha puesto el listón muy alto en cuanto a emocionarnos en estos #LOS40MusicAwardsSantander... ¡Y eso que acabamos de empezar! ❤️‍🩹 pic.twitter.com/XYJrCiFtSJ — LOS40 (@Los40) November 7, 2025

El mallorquín ha querido tener un bonito gesto hacia el Mediterráneo, azotado en los últimos años por los temporales y, en especial, la Comunitat con la devastadora dana de 2024. Así, antes de interpretar su propio elenco, Nil Moliner ha arrancado con unas estrofas del tema de Raimon 'Al meu país no sap ploure'. Ha sido un instante emocionante, con la gente acompañando al cantante. Toda una carta de presentación de una gala dedicada a Valencia, hacia donde se miró en la edición del año pasado, en Barcelona, donde se recaudaron más de 400.000 euros en beneficio de los afectados.

Pero si ha habido un momento especialmente bello ha sido cuando han resonado por megafonía unas notas del Himno Regional. Inmediatamente el público se ha arrancado a interpretarlo a capela. A partir de ahí, la práctica totalidad de los artistas que han subido a recoger un premio o a actuar han tenido algún gesto hacia los damnificados. Ha sido una noche en la que el Roig Arena ha vibrado con la presencia de estrellas rutilantes como la propia Rosalía o Aitana, que también ha desatado la locura a su llegada. Pero luego, en el escenario, también han generado el furor entre el público Ed Sheeran, Aitana, Morat, Rels B, Feid, Dani Martín, Pablo Alborán, Nicky Jam, Mora, Beéle, Emilia, Myles Smith, Dani Fernández, Nil Moliner, Luck Ra, Danny Ocean, Kapo, Alleh & Yorghaki o De La Rose.