Dieciséis bandas participan en el festival Surforama, que se celebra el 24 y 25 de mayo REDACCIÓN VALENCIA. Miércoles, 24 abril 2019, 00:07

Un total de 16 bandas de cuatro continentes, algunas de las cuales actuarán por primera vez en Europa, integran el cartel del festival Surforama, que los días 24 y 25 de mayo llenará la sala Repvblicca de Valencia de música surf y rocknroll. El festival se expandirá a diferentes espacios y zonas de la ciudad, como la sala Repvblicca y La Marina de Valencia.

El viernes 24 actuarán Juanita Banana, Frankie and the witch fingers, The Barbwires, Thee Wylde Oscars, Mambo Jambo arkestra y The Cynics. El sábado 25 de mayo será el turno para Durango 14, The Oddballs, Matorralman y Autoramas, entre otros.

Al finalizar cada jornada, una selección de dj se encargará de poner banda sonora hasta el cierre de la Sala Repvblicca a las 07:00h de la mañana. Además, la tradicional fiesta gratuita del mediodía se ubicará este año en La Marina. La música surf y el mar Mediterráneo se dan la mano.